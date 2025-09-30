Josh Hartnett es hospitalizado tras violento accidente con patrulla policial en Canadá

El actor se encontraba en Terranova para grabar una nueva serie de Netflix. Viajaba como pasajero en un todoterreno que colisionó con un vehículo policial.

El actor estadounidense Josh Hartnett, conocido por su participación en películas como Pearl Harbor (2001), fue hospitalizado la semana pasada luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en St. John’s, Terranova, Canadá. El vehículo en el que viajaba como pasajero colisionó contra una patrulla de la Real Policía de Terranova.

El hecho ocurrió el jueves 25 de septiembre, poco antes de la 1 a.m., en la intersección de New Cove Road y Elizabeth Avenue, reportó CBC News. Hartnett, de 47 años, regresaba a su residencia tras un día de rodaje de su nueva miniserie para Netflix, cuando el todoterreno en el que iba acompañado por un hombre de 59 años impactó contra el automóvil policial.

Según la policía local, ambos ocupantes del todoterreno fueron trasladados al hospital con lesiones leves, al igual que el agente que conducía la patrulla, quien fue atendido como medida de precaución. Los tres fueron dados de alta horas después. Los vehículos sufrieron daños significativos y la investigación sobre el accidente continúa.

El proyecto de Netflix en Terranova

Josh Hartnett se encuentra en Canadá rodando un thriller sobrenatural de seis episodios para Netflix, aún sin título oficial, ambientado en la remota costa de Terranova. La historia sigue a un pescador que debe proteger a su familia y a su comunidad cuando una misteriosa criatura marina amenaza con destruir su modo de vida.

La serie cuenta también con la participación de Charlie Heaton (Stranger Things), Mackenzie Davis (Station Eleven), Ruby Stokes, Rohan Campbell y Kaleb Horn. Hartnett no solo es protagonista, sino también productor ejecutivo del proyecto, previsto para estrenarse en 2026.

¿Quién es Josh Hartnett?

Hartnett reside en Surrey, Inglaterra, junto a su esposa, la actriz británica Tamsin Egerton, y sus cuatro hijos. La pareja ha optado por mantener una vida discreta, alejada del ritmo de Hollywood, priorizando la privacidad y el tiempo en familia.

El actor alcanzó la fama en los años 90 y 2000 con películas como Las vírgenes suicidas (1999) y La caída del halcón negro (2001), aunque decidió alejarse de la industria durante varios años debido al acoso que recibía de algunos fanáticos. “La atención que la gente me prestaba era casi enfermiza”, declaró en 2023 al diario The Guardian.

En los últimos años ha retomado su carrera con fuerza, con papeles en la ganadora del Oscar Oppenheimer (2023), de Christopher Nolan; el thriller La trampa (2024), de M. Night Shyamalan; y la comedia de acción Sicarios en el aire (2025), de James Madigan.

