Lis Padilla, la creadora del trend 'Son de amores' en TikTok, presentó oficialmente a su nueva pareja [VIDEO]

La tiktoker peruana Lis Padilla, creadora del trend viral Son de amores, sorprendió a sus seguidores al presentar en sus redes sociales a su novia, Tania Pinedo. Las imágenes muestran su romántica declaración de amor en medio de un bosque: el lugar estuvo decorado con arreglos florales en forma de corazón, globos, una alfombra roja y letras blancas con la frase: "¿Aceptas ser mi novia?".

A la cita asistieron familiares de ambas, mientras que Padilla estuvo acompañada de sus hijos.

Así oficializaron su relación

Según los videos, la influencer ingresó al lugar con los ojos vendados, sin saber lo que ocurriría. Al descubrir la sorpresa y ver a Tania, ambas se abrazaron frente a los asistentes. Luego, Pinedo tomó el micrófono y le dedicó unas palabras.

"Dicen que cuando el amor se presenta, te cambia la vida. Uno no lo busca, simplemente llega. Y eso me pasó contigo. No crean que esto es tan simple, de reunir a las familias, sobre todo cuando vives en una sociedad muy tradicional. Mi intención aquí es decirte que eres una mujer increíble y divertida", expresó.

Posteriormente, Tania le hizo la propuesta formal: "Desde que te vi, supe que te quería en mi vida. Sé que voy a tener una vida contigo muy bonita, y con todo el amor del mundo, quisiera que me puedas aceptar en tu vida y con ello hacerte una gran pregunta, que 'Si puedo ser tu novia'".

Tras escuchar la propuesta, Lis Padilla no pudo ocultar su emoción y, luego de tomar el micrófono, respondió: "Van cinco meses que espero esa pregunta. Sí, acepto". El momento terminó con un abrazo entre ambas.

Lis Padilla se separó de su esposo, Enrique Hildebrandt (conocido como 'El hombre de la casa'), a mediados de 2024. La tiktoker compartió la noticia en redes sociales, mencionando que la decisión se debió principalmente a diferencias sobre su mudanza a Lima para buscar un mejor futuro para sus hijos.



¿Quién es Tania Pinedo, la novia de la tiktoker Lis Padilla?

Tras la difusión del video, surgió interés por conocer más sobre Tania Pinedo. La joven tiene 23 años de edad y es diez años menor que Lis Padilla. Antes de que la relación se hiciera pública, ambas habían sido vistas juntas.

De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, Tania estudió la carrera de Negocios Internacionales y trabaja como operadora logística en una empresa, donde este año fue reconocida como trabajadora del año.

En Instagram cuenta con más de 10 mil seguidores, aunque su actividad principal no está centrada en la creación de contenido digital.

Entre sus intereses personales figuran los viajes, la naturaleza, las motocicletas y el cuidado de los animales. Además, mantiene una relación cercana con su familia, especialmente con su madre, a quien sorprendió meses atrás con un regalo organizado con la ayuda de Lis Padilla.