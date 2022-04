El artista colombiano Juan Palau tiene 29 años y lanzó recientemente su tema "Su mirada". | Fuente: Universal Music

En Perú lo conocen como ‘Drama Key’ por su participación en la serie de Netflix 'La reina del flow 2', sin embargo, el actor que le da vida a este cantante colombiano se llama Juan Palau.

A sus 29 años es uno de los artistas más consagrados de su país ya que ha ido escalando en la escena del rap y el reguetón, más aún con su nuevo tema 'Su mirada', junto al venezolano Adso Alejandro.

En conversación con RPP Noticias, Juan Palau destaca el éxito que ha tenido su canción y la catapulta que ha sido 'La reina del flow 2' para su carrera actoral.

Juan Palau nos cuenta sobre su relación de actor-cantante ya que participó en la serie 'La reina del flow 2' donde también lanzó sus temas propios. | Fuente: RPP Noticias

Unión entre Colombia y Venezuela

Juan Palau tenía lista la canción 'Su mirada', sin embargo, tomó la decisión de hacer un dúo con Adso Alejandro. ¿Cómo se dio esta unión? “Cuando ya tenía listo el tema, me junté con los productores y le conté a la disquera y a mis mánagers que quiero tener a Adso porque lo venía escuchando desde hace un tiempo”, comentó.

No obstante, no sabía cómo llegar a él, así que su equipo le dio una idea que dio resultados: “Me gustó esa nueva onda del reguetón venezolano y ellos me dicen: ‘Vas a hacer un video para Instagram, cantarás el intro, etiquetas a Adso y pides a tus seguidores que también lo etiqueten’ y eso hice. Todo reventó. Él me respondió y fue todo muy natural, le gustó la canción”, agregó con una sonrisa.

La unión con Adso Alejandro fue un plus para Juan Palau. “La vibra no miente, conectamos desde un primer momento y fue brutal”.

Juan Palau y 'La reina del flow 2'

La segunda temporada de 'La reina del flow' cautivó a los fanáticos, sobre todo con las nuevas canciones que se escuchó en la serie para darle más frescura a la trama. Su papel como ‘Drama Key’ fue un trampolín para Juan Palau a nivel actoral y musical y agradece la oportunidad de, por ello, sea más conocido en Colombia y en toda Latinoamérica.

“‘La reina del flow 2’ ha sido una catapulta para mí a nivel actoral y musical, no es un secreto. Muchos han llegado a mis redes o han escuchado mi música han sido por la serie de Netflix. Por ejemplo, por ‘Monólogo’, todos me conocieron. Mi carrera ha crecido mucho gracias a la serie”, sostuvo.

Juan Palau estudió teatro y actuación, sin embargo, sabe separar sus dos facetas: “Cuando actúo estoy en un personaje, cuando estoy en la música me enfoco totalmente en Juan Palau, en mí. Cuando actúo le pongo toda mi energía y elegir mi nombre de pila como mi nombre artístico porque mantengo mi esencia y no me saturo”.

Juan Palau y su relación con Perú

Este 2022 está lleno de trabajo para Juan Palau. Aparte de música y conciertos, también tiene preparada una colaboración con un artista peruano de quien no dio más detalles, pero está ansioso de que pronto todos sus fanáticos lo escuchen.

“Viene mucha música, viene una canción en mayo con un artista mexicano que es sorpresa. Estaré por Estados Unidos, por Europa, lanzaré mi primer EP, es un año muy activo”, agregó el colombiano.

“Pronto iré a Perú. Además, también habrá una colaboración con un artista peruano, él me lo propuso, llegó del equipo de Adso Alejandro y ahí se viene algo nuevo”.





