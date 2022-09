Juan Soler y su primera novia María José Barbaglia retomaron su relación después de 40 años. | Fuente: Instagram

El actor argentino Juan Soler se volvió a encontrar con María José Barbaglia, su primera novia de hace 40 años, y decidieron retomar su relación. Si bien habían compartido fotos juntos, el artista recién se animó a hablar sobre su romance.

"Pasé dos años y medio separado hasta que me reencontré con María José en una cena. María José fue mi primera novia en mi ciudad de Argentina, en Tucumán, éramos compañeros de escuela, nos sentábamos banco con banco", dijo.

Su relación con María José Barbaglia comenzó cuando tenían 15 y terminó a los 20 años.

"Nos preguntamos siempre por qué terminamos y no lo sabemos, era una relación muy linda, jamás nos peleábamos. De hecho, nuestros amigos recuerdan que éramos una pareja que no nos peleábamos nunca. Terminamos y llevamos una buena relación, nos veíamos con mucho cariño", comentó Juan Soler.

Además, la expareja del actor argentino, Maki Moguilevsky, conoció a Barbaglia y ambas se llevan muy bien: "Maki la conoció hace muchísimos años, cuando Mía (su hija) tenía 7 meses, coincidimos en una reunión y estaba María José con su marido y ahí coincidimos, hablamos, platicamos, convivimos unos minutos", agregó.

Juan Soler y la vez que hizo teatro en Perú

En el 2019, los actores mexicanos Ernesto Laguardia, Juan Soler y Alexis Ayala vinieron a nuestro país para presentar dos únicas funciones de la obra “La homofobia no es cosa de hombres”, una puesta en escena compuesta por varios monólogos que abordan situaciones de discriminación hacia la comunidad LGTBIQ+.

A través de la comedia, los actores buscaban concientizar a la población e invitarlos a la reflexión, tocando temas como la adopción en parejas gays, el matrimonio igualitario, la doble vida y la violencia. Para Alexis Ayala, tocar estos tópicos en una puesta teatral es necesario, puesto que cree que la mentalidad homofóbica de la gente debe erradicarse cuanto antes.

Para Juan Soler, recordado por su actuación en las telenovelas “Cañaveral de pasiones” y “Bajo la misma piel”, el título elegido para el proyecto causó el impacto deseado, puesto que a lo largo de la obra se tocaron varios ejemplos de esta problemática social.

“Cuando me invitaron a hacer esta obra dije que sí inmediatamente, porque no me gusta la gente que hace de la homofobia un tema para seguir dividiendo a la sociedad”, aseguró en ese entonces.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 19 Terminó BETTER CALL SAUL: el análisis del final

Better Call Saul ha terminado y nadie pudo ocultar su tristeza. Renato León, junto al crítico de cine y docente, Jose Carlos Cabrejo, y al periodista cultural de RPP, Marco Zanelli, analizan la serie que ha dejado melancólicos a sus fans. ¿Es mejor que Breaking Bad? ¿El final está a la altura? ¿Qué se viene ahora? Esto y mucho más a tan solo un clic.