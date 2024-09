Juanes revela cómo YouTube lo ayudó a prepararse para su debut como actor

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Pimpinero: sangre y gasolina, del director Andrés Baiz, es la primera película del cantante Juanes que se acaba de estrenar en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). Pero tanto uno como otro dejan claro que no será el último largometraje en el que participará el ganador de decenas de premios Grammy.

"Definitivamente, sí quisiera volver a hacerlo. Me gustó mucho la experiencia y siento que después de haber hecho esto, digo: 'Ah, ok, creo que lo puedo hacer, lo puedo hacer un poco mejor cada vez'. Porque esa experiencia fue como... muy fuerte", reconoció Juanes en una entrevista con EFE sentado junto a Baiz.

"Me encantaría volver a hacerlo. Obviamente la música es mi camino. Yo nunca voy a dejar la música, pero creo que este tipo de complementos de expresión son demasiado enriquecedores y me encantaría algún día poder hacer más", confiesa el autor del álbum La vida...es un ratico.

No es la única confesión que el artista y Baiz, director y productor ejecutivo de series como Narcos (2015-2017) o Griselda (2024), realizan durante la entrevista.

¿De qué trata Pimpero?

En Pimpinero, Baiz relata la vida de una familia de contrabandistas de gasolina que se aventuran en Venezuela para llevar a Colombia gasolina a un precio de descuento, enfrentándose a un poderoso grupo rival y las autoridades venezolanas.

¿Qué papel interpreta Juanes en Pimpero?

Juanes da vida a Moisés, el mayor de tres hermanos. Ulises (Alberto Guerra) es el mediano y Juan (Alejandro Speitzer) el más joven. Los tres forman el clan Estrada, unos pimpineros a la vieja usanza.

"Yo siempre quise que fuera Moisés, pero le pedí a Juanes que también hiciera una audición para don Carmelo, que es uno de los personajes antagónicos de la película. ¡Imagínate, yo pedirle a alguien tan conocido, multipremiado, tan talentoso, que haga un 'casting', imagínate!", explicó con una sonrisa Baiz.

"Es un ser humano tan bonito, con tan poco ego, tan auténtico, tan lindo, tan generoso, que hasta me manda dos audiciones, imagínate. O sea, no, no puedo creerlo. Y las dos audiciones las hizo muy bien y muy diferentes", añadió.



Juanes revela cómo se preparó para las audiciones de Pimpero

"Imagínate. Me metí en YouTube para ver cómo hacer el 'casting'", reveló Juanes entre las risas de Baiz.

Finalmente, el cantante se hizo con el papel de Moisés. Para ello, tuvo que añadir unas cuantas canas a su melena aunque el de Medellín insiste en que ya tiene algunas en su barba.

"Me tiñeron el cabello como de gris y la verdad que era muy extraño verme en el espejo, así, con esa apariencia tan fuerte", expresó con regocijo.

Además de Juanes, Guerra y Speitzer, el plantel de Pimpinero lo completa la actriz Laura Osma, que da vida a Diana la novia de Juan y el personaje junto con Moisés que más claramente entiende la situación a la que se enfrentan.



Juanes y Baiz revelan un último secreto

Durante el rodaje de Pimpero, organizaron una fiesta como ejercicio para cohesionar el equipo ante las duras semanas de trabajo que tenían por delante. Y por supuesto, Juanes se subió al escenario para cantar unos vallenatos.

Pero no fue el colombiano el único que deslumbró con su voz. Otro de los actores del largometraje se reveló como un consumado cantante.

"Alejandro Speitzer se subió a la tarima y cantó un par de boleros y un par de rancheras. Y canta muy bien", afirmó Baiz.

"Sí, canta muy bien", añadió Juanes. (Con información de EFE)