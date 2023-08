Juanes habla sobre su lucha contra la depresión: "La sufro desde hace muchísimos años"

El cantante colombiano Juanes ha conmovido a sus seguidores al compartir en redes sociales su lucha contra la depresión y cómo esto lo llevó al colapso. A pesar de ser uno de los artistas más exitosos y reconocidos de la música latina, confesó que en algún momento se cuestionó si realmente era feliz. "Han pasado muchos años para poder escribir esto. Nunca es tarde para entender que la salud mental es algo indispensable para todos", escribió en una publicación en Instagram.

En su emotivo mensaje, acompañado de una fotografía suya en blanco y negro sentado en el pasto, el intérprete de La camisa negra y Mala gente mostró su lado más humano y reflexionó sobre la importancia de la salud mental y de cómo todos, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión, cargamos con penas y frustraciones personales. "Poder hablar de mis problemas y mis inseguridades abiertamente no me hace un cobarde ni débil. Por el contrario, me ayuda a sanar desde el alma y ser más humano".

El artista ganador de múltiples Latin Grammy confesó que tuvieron que pasar muchos años para poder escribir las siguientes líneas: “Una cosa es clara: nadie sabe a ciencia cierta lo de los otros. Todos, absolutamente todos, cargamos una cruz, una pena personal, un dolor o una frustración, independientemente de nuestra clase social, religión o profesión. De hecho, el éxito profesional no garantiza la felicidad, tampoco el dinero”.

Juanes también compartió su propia experiencia con la depresión, confesando que ha sufrido de ella desde hace muchos años. Hace trece años, en pleno apogeo de su carrera, sufrió un colapso nervioso que lo obligó a detenerse abruptamente y a buscar ayuda. A pesar de que en aquel entonces no era común tocar abiertamente la depresión, el cantante decidió hablar con su madre, su esposa, sus hermanos y sus amigos cercanos sobre su problema y la necesidad de darse un descanso. "Fue la mejor decisión que tomé en mi vida".

En otro momento, Juanes contó que, sumergido en la depresión, buscó refugio en el alcohol “para tratar de anestesiar y poder seguir”. Sin embargo, esto solo empeoró su situación: “Llegué a un punto de cansancio tal que odiaba verme al espejo, escuchar mi música, verme en alguna publicación y, lo más doloroso, no disfrutar de estar en un escenario. Pero claro, habían pasado diez años sin descanso, de conciertos, viajes, ausencias y más, que terminaron pasando factura”.

“Afortunadamente, nunca es demasiado tarde para hablar con alguien sobre un problema. Y eso fue lo que hice. La respuesta de todos, bueno, de casi todos fue hermosa. 'Descansa, Juan, te necesitamos sano de mente y corazón'. Todo esto sucedió hace 13 años, cuando no era normal que se hablara de depresión y mucho menos si eras un artista exitoso. El éxito no permitía la depresión ni la tristeza en esos tiempos. Tu vida tenía que ser perfecta. Hoy, afortunadamente, los tiempos han cambiado”, reflexionó.

Juanes, quien acaba de estrenar el sencillo Las mujeres (su primera colaboración con Carlos Vives), también sugirió que hablar abiertamente de la depresión es “una buena manera de empezar a combatir una enfermedad silenciosa y poderosa que puede acabar con vidas”. “No dudes en buscar ayuda si la necesitas. Existen herramientas y expertos que te muestran la luz y te acompañan. Siempre habrá alguien ahí fuera que se solidarice contigo (…) Lo importante es que estés bien”.

Finalmente, el cantante expresó su gratitud por haber tomado las decisiones que lo llevaron a sanarse internamente y a estar más cerca de sus hijos, y concluyó diciendo que, aunque aún no ha vencido del todo la depresión, la maneja mucho mejor, y que se siente más feliz y exitoso que nunca antes en su vida. "Me siento orgulloso de mí por haber tomado las decisiones que tomé en el pasado para sanarme, estar cerca de mis hijos, ser mejor artista y ser humano", agregó.