Julián Gil cumple su sueño de conocer a Messi y se tatuó su firma [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El actor y conductor argentino Julián Gil vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida durante la cobertura especial de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA para el programa La Jugada del Verano TUDN, de TelevisaUnivision.

El encuentro con Lionel Messi ocurrió en el Hard Rock Stadium de Miami, minutos antes del partido entre el Inter de Miami y el Palmeiras de Brasil. Allí, Gil tuvo la oportunidad de conocer en persona al astro argentino y, emocionado, le pidió que le firmara el brazo, luciendo una camiseta personalizada con su nombre.

Messi accedió amablemente al pedido, dejando su autógrafo directamente en el brazo derecho del conductor. Como muestra de admiración y cariño por el campeón del mundo, Julián Gil decidió tatuarse la firma de Messi, inmortalizando el momento en su piel.

“Tenía un discurso mental preparado por años, un par de frases épicas… y cuando por fin lo tuve enfrente a Lionel Messi, lo único que me salió fue: ‘¡Despacito pa’ que quede bien y no se me borre!’”, compartió Gil entre risas tras el esperado encuentro.

Horas después, el también actor publicó en su cuenta de Instagram el video del momento en que el tatuador plasmaba la firma en su brazo. “Hace años me imaginaba este momento. Ayer Messi me firmó el brazo. Hoy esa firma es un tatuaje. Gracias, Leo. Por tantas alegrías y por firmarme el alma… digo, el brazo”, escribió Gil, visiblemente conmovido.

Julián Gil se tatúa la firma de Messi tras conocerlo en Miami | Fuente: Instagram: @juliangil/@matiasnobletattoo

Julián Gil participó en la película peruana Locos de Amor 2

En agosto de 2017, Julián Gil se unió al elenco de Locos de Amor 2, la secuela de la comedia musical donde también actúan Carlos Alcántara, Bruno Ascenzo, Érika Villalobos, Wendy Ramos, Vanessa Saba y Marco Zunino.

Como se recuerda, el actor argentino ya había protagonizado años atrás la telenovela nacional Los Barriga, junto a Claudia Berninzon y un elenco de grandes artistas.

"El guión de Locos de Amor 2 está muy divertido. Además de las telenovelas, siempre busco hacer cine. Yo inicié mi carrera actoral en Puerto Rico, en las tablas y el cine", contó Gil en ese entonces, mencionando que en su currículum tiene más de diez películas, entre las que se destacan Santiago Apóstol, El Milagro de La Virgen de Coromoto y Más allá del límite.

En Locos de Amor 2, canciones como Bandido de Miguel Bosé, A quién le importa de Alaska y Dinarama, y Todo se Derrumbó de Emmanuel son solo algunos de los temas que resuenan en esa entrega. La historia dirigida por Frank Perez-Garland y escrita por Mariana Silva y Bruno Ascenzo, se estrenó en 2018.