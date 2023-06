Julian Sands: hallan restos humanos en la zona en la que desapareció el actor

En enero de este año, el actor inglés Julian Sands, conocido por su papel en 'La chica del dragón tatuado', desapareció en el monte San Antonio, conocido localmente como Monte Baldy, el pico más alto de la cordillera de San Gabriel y destino popular para habitantes de Los Ángeles.

Tras meses de no saber de él, este último fin de semana unos excursionistas encontraron "restos humanos" en el desierto de Mount Baldy en el sur de California, zona montañosa donde se perdió.

"El sábado 24 de junio de 2023, alrededor de las 10:00, unos excursionistas civiles se comunicaron con la estación del sheriff de Fontana después de que descubrieron restos humanos en el desierto de Mt. Baldy (...) El difunto fue transportado a la oficina del forense, en espera de una identificación que debe completarse la próxima semana", detalló el departamento del sheriff del Condado de San Bernardino.

Julian Sands desapareció el 13 de enero después de haber ido de excursión solo en el monte y fue buscado por drones y helicópteros, ya que los riesgos de avalanchas y las peligrosas condiciones del sendero entorpecieron la búsqueda por tierra del actor.

El artista nació el 4 de enero de 1958 en Otley, West Yorkshire (Inglaterra), y se mudó a California en la década de los 80. Su última residencia estaba en el Norte de Hollywood.

Su carrera ha estado marcada por proyectos de cine y televisión. Entre sus trabajos destacados se encuentra la película "The Girl with the Dragon Tattoo" (2011), la comedia de acción de Jackie Chan "The Medallion" (2003), así como su participación en series como "Smallville" o "The L Word".

Julian Sands es un reconocido actor inglés que desapareció en enero de este año.Fuente: AFP

La familia de Julian Sands está resignada

Mientras los grupos de rescate continúan buscando al actor británico, uno de sus cuatro hermanos declaró a un periódico local que se ha hecho a la idea de haberlo perdido.

"Yo siento que se ha ido", dijo Nick Sands al Craven Herald & Pioneer, diario de la ciudad británica de Skipton, donde pasaron su adolescencia. "Siendo como es la rivalidad entre hermanos, tendría que salir de allí y probar que estoy equivocado", prosiguió.

Julian Sands, de 65 años, es un montañista experimentado que se ha descrito en el pasado como el ser más feliz cuando está "cerca de la cumbre de una montaña en una gloriosa mañana fría".

"Cuando estaba en Los Ángeles, el monte Baldy [como se conoce popularmente a la montaña San Antonio] era su lugar favorito, iba tanto como podía", dijo Nick Sands.