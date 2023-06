Richard Torres, actor conocido por casarse con árboles, estará en el 'Got Talent España'

Richard Torres anunció que participará en la novena temporada del popular programa de televisión Got Talent España. El actor, conocido por casarse con árboles en diferentes ciudades del mundo, aseguró que el próximo 28 de junio estará presente en el Got Talent donde diferentes concursantes muestran su talento ante un jurado de dicho país.

Cabe resaltar que Richard Torres estuvo en los meses de abril y mayo presentando sus obras y monólogos en varias ciudades de Europa. En España, precisamente en Barcelona y Madrid, presentó su éxito Frida Kahlo 4901, donde denuncia los feminicidios cometidos en los últimos dos años en América Latina y El Caribe.

“Estoy demasiado feliz y orgulloso, el 28 de junio me presentaré en las audiciones del Got Talent España, uno de los programas más vistos de la Madre Patria. Ofreceré un performance caracterizado, pero más que una actuación tendré la oportunidad para dar a conocer el mensaje de conservación y protección de nuestra selva amazónica y denunciar el olvido y desastre ecológico que se nos viene encima”, expresó el activista.

Richard Torres presentó su homólogo ‘Frida Kahlo 4901’ en Madrid y España. | Fuente: Instagram (richardtorresperu)

Seguidamente, aseguró conocer que en la primera etapa del Got Talent los jueces "serán muy estrictos en la selección". "De seguro el botón rojo no dejará de sonar debido a que ya tengo el vestuario y a los productores que me apoyarán en España”, enfatizó.

En las últimas semanas, Torres estuvo en París y Marsella, en Francia, Suiza, Alemania y Holanda, país donde el actor se volvió a “casar” con un árbol como muestra a su activismo en favor del medio ambiente.

“Todo lo recaudado en la gira eco artística que realicé en Europa servirá para instalar a mi retorno, el primer botiquín médico para la comunidad Awajun de extrema pobreza de Amazonas Perú”, añadió.

Richard Torres fue al Amazonas previo al Got Talent España

Por otro lado, Richard Torres informó, por medio de su cuenta de Instagram, que se encuentra en su tierra natal en el Amazonas y que regresará a Europa en los próximos días para estar a tiempo en el Got Talent España.

“¡Mi hogar, mi vida! En los próximos días regreso a Europa para una gran aventura en el exitoso reality artístico de TV (Got Talent España). Va a ser un nuevo desafío para mí (…) Pero aquí en el corazón de mi amada Amazonas me alimento de esta poderosa energía de la Madre Tierra para cumplir el nuevo reto”, se lee en el mensaje del artista acompañado de fotos junto a una amiga y su mascota en un lugar de la selva peruana.