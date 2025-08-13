"Hoy empiezo a vivir": Julieta Prandi gana juicio contra su exesposo Claudio Contardi por abuso sexual agravado

La justicia argentina condenó a 19 años de prisión al empresario gastronómico Claudio Contardi por abuso sexual agravado y reiterado contra su exesposa, Julieta Prandi, entre 2015 y 2018.

El empresario gastronómico Claudio Contardi fue condenado este miércoles a 19 años de prisión tras ser hallado culpable del delito de abuso sexual agravado y reiterado contra su exesposa, la actriz y modelo argentina Julieta Prandi, en hechos ocurridos entre 2015 y 2018, después del nacimiento de su segundo hijo.

La sentencia, dictada por un tribunal bonaerense, incluyó la orden inmediata de detención de Contardi. El juicio comenzó la semana pasada y contó con los testimonios de peritos, la psicóloga y el psiquiatra de la denunciante, así como de familiares y amigos cercanos.

¿Cómo reaccionó Julieta Prandi tras el fallo?

Julieta Prandi no estuvo presente durante la lectura del fallo. Vestido con buzo celeste, pantalón de jean y zapatillas, Claudio Contardi escuchó el veredicto junto a su abogado, Claudio Nitzcaner. Tras ser retirado de la sala, Prandi ingresó acompañada de su actual pareja, Emanuel Ortega, de su abogado Fernando Burlando y de allegados que la abrazaron uno a uno.

Contardi fue trasladado a la Dirección Nacional de Investigación Criminal de Zárate, ya que no había disponibilidad en los penales del Servicio Penitenciario Bonaerense, según información de Clarín. Por su parte, Prandi se mostró visiblemente emocionada y llegó a descompensarse, lo que obligó a desalojar momentáneamente la sala para asistirla.

Un proceso judicial intenso

Durante el juicio, el único testigo presentado por la defensa fue el jefe de seguridad del barrio privado Septiembre, en Escobar, quien declaró sobre los movimientos de Julieta Prandi en la vivienda que compartía con Claudio Contardi.

El fiscal Christian Fabio había solicitado una condena de 20 años de prisión, mientras que el equipo legal de Prandi pidió 50 años por la gravedad de los hechos. En su alegato final, Contardi negó los cargos y afirmó: "Nunca abusé de ella sin su consentimiento... Nunca tuve una relación con Julieta que no fuera consentida".

Las palabras de Julieta Prandi

Tras el veredicto, Julieta Prandi expresó: "Les agradezco de todo corazón en nombre de todas las víctimas de violencia y abuso. Esto tiene que marcar un precedente. Espero que a partir de ahora esto cambie, porque en el medio las víctimas desisten o las matan. Hay demasiados femicidios".

También señaló: "Siento que hoy empiezo a vivir. Es la segunda etapa de mi vida, en la que puedo elegir y ser feliz. Ahora podré salir a la calle sin mirar si hay un auto sospechoso o alguien que quiera llevarse a mis hijos".

Sobre la pena, comentó: "Creo que está bien. Podría ser más, incluso de por vida, pero lo importante es que la Justicia le dio una condena ejemplar y se lo llevaron preso... Necesitaba darle un cierre a todo esto. Hay justicia, hoy la encontré pese a todas las dudas que tenía".

En un mensaje a su entorno, agregó: "A mis amigos, que se dieron cuenta de lo que pasaba y no pudieron sacarme, les digo que lo intenten siempre".

Finalmente, recordó a su pareja: "Emanuel es mi compañero de vida y mi sostén, además de mis hijos. Hoy cumplimos cinco años de relación, es nuestro aniversario. Es un premio para los dos porque para él también fue muy duro acompañarme".

