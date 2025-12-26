Últimas Noticias
"Estoy embarazada": Arlette Rujel, exmiss Grand Perú 2024, anunció que espera a su primer hijo

Arlette Rujel anunció que espera su primer hijo junto a su pareja Renzo Vargas.
Arlette Rujel anunció que espera su primer hijo junto a su pareja Renzo Vargas.






Por medio de un video en sus redes sociales, Arlette Rujel sorprendió a todos al revelar que ya tiene cinco meses de embarazo tras comprometerse con su pareja Renzo Vargas.

La modelo Arlette Rujel anunció su embarazo. La exmiss Grand Perú 2024 dio a conocer que ya tiene cinco meses de gestación y que espera con ansias a su primer hijo junto con su pareja el director de certámenes de belleza, Renzo Vargas.

Por medio de un emotivo video publicado en sus redes sociales el último miércoles, la reina de belleza se mostró claramente emocionada compartiendo fotos y videos íntimos de su relación con Renzo Vargas, además de revelar síntomas de fiebre y náuseas que venía teniendo en los últimos meses.

Acompañado del ritmo —y letra— de la popular canción La bilirrubina, de Juan Luis Guerra, la también profesora de modelaje mostró las visitas que hizo al médico, así como los sueros que se puso en el hospital y las radiografías que le sacaron para confirmar su embarazo. “21 semanas y contando desde ya los días para conocerte”, escribió la modelo en su publicación recibiendo las felicitaciones de sus amigos y familiares.

Horas antes, la exrepresentante peruana en el Miss Grand Internacional 2024 se presentó en el programa Mande quien mande, conducido por María Pía Copello, dando a conocer la noticia.

“Sí, ya estoy [embarazada]. Tengo cinco meses y he venido a bailar de Shakira. He venido a hacer de todo para disimular. Nos vemos en abril. Qué mejor que vestida de ‘Mamanuela’ para decir que estoy embarazada, tengo cinco meses”, expresó.

“Estamos muy felices con su papá, Renzo. Seremos una familia muy feliz, no lo dudo. No voy a dejar a mis alumnas que son mis hijas, así embarazada, voy a dar clases. Uno puede hacer de todo”, agregó.

La modelo Arlette Rujel representó al Perú en el Miss Grand International 2024.
La modelo Arlette Rujel representó al Perú en el Miss Grand International 2024.

Arlette Rujel se comprometió con director de certámenes de belleza

El anuncio de embarazo de Arlette Rujel llega meses después de que la modelo anunciara su compromiso junto al director de certámenes de belleza, Renzo Vargas.  

Fue en septiembre de este año que Arlette aceptó casarse con Vargas, quien se destaca por dirigir certámenes como Miss Petite Global Perú y Miss Perú Callao, además de ser designado como director nacional para la quinta edición del Miss Petite Global 2026.

“Mil veces, sí, Renzo Vargas. Gracias a todas las personas que nos han escrito por sus buenos deseos y felicitaciones”, sostuvo la modelo en su post del video donde se le vio recibiendo la propuesta de matrimonio y dando el sí entre lágrimas para luego brindar con su novio en una cena romántica.

Arlette Rujel se comprometió con el director de certámenes de belleza Renzo Vargas.

Arlette Rujel se comprometió con el director de certámenes de belleza Renzo Vargas.

¿Quién es Arlette Rujel?

Arlette Rujel es una figura reconocida en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. Nacida el 1 de septiembre de 1999 en el Callao, desde muy joven ha forjado una exitosa carrera como modelo profesional, presentadora de eventos y también como instructora en su propia academia de modelaje.

Su amor por los concursos de belleza la llevó a competir en múltiples certámenes, acumulando coronas a lo largo de los años. En 2016, fue primera finalista en la primera edición del Miss Teen Model Internacional. Cuatro años después, compartió la corona de Miss Callao con Pierinna Patiño y también compitió en el Miss Perú de ese mismo año.

En mayo de 2022, Arlette se coronó Reina Hispanoamericana Perú, logrando representar al país en la competencia internacional de marzo de 2023, donde hizo historia al convertirse en la primera peruana en obtener ese título internacional.

Al año siguiente, Arlette Rujel ganó el concurso Miss Grand Perú 2024, siendo la sucesora de Luciana Fuster, quien ganó el certamen internacional para representar al país. Aunque el título fue para Rachel Gupta de India, Arlette no defraudó y dejó una gran impresión durante la competencia tras alcanzar el top 10 del Miss Grand Internacional.

