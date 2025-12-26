"Estoy embarazada": Arlette Rujel, exmiss Grand Perú 2024, anunció que espera a su primer hijo

La modelo Arlette Rujel anunció su embarazo. La exmiss Grand Perú 2024 dio a conocer que ya tiene cinco meses de gestación y que espera con ansias a su primer hijo junto con su pareja el director de certámenes de belleza, Renzo Vargas.

Por medio de un emotivo video publicado en sus redes sociales el último miércoles, la reina de belleza se mostró claramente emocionada compartiendo fotos y videos íntimos de su relación con Renzo Vargas, además de revelar síntomas de fiebre y náuseas que venía teniendo en los últimos meses.

Acompañado del ritmo —y letra— de la popular canción La bilirrubina, de Juan Luis Guerra, la también profesora de modelaje mostró las visitas que hizo al médico, así como los sueros que se puso en el hospital y las radiografías que le sacaron para confirmar su embarazo. “21 semanas y contando desde ya los días para conocerte”, escribió la modelo en su publicación recibiendo las felicitaciones de sus amigos y familiares.

Horas antes, la exrepresentante peruana en el Miss Grand Internacional 2024 se presentó en el programa Mande quien mande, conducido por María Pía Copello, dando a conocer la noticia.

“Sí, ya estoy [embarazada]. Tengo cinco meses y he venido a bailar de Shakira. He venido a hacer de todo para disimular. Nos vemos en abril. Qué mejor que vestida de ‘Mamanuela’ para decir que estoy embarazada, tengo cinco meses”, expresó.

“Estamos muy felices con su papá, Renzo. Seremos una familia muy feliz, no lo dudo. No voy a dejar a mis alumnas que son mis hijas, así embarazada, voy a dar clases. Uno puede hacer de todo”, agregó.