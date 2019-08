Justin Bieber y Hailey Baldwin | Fuente: Instagram

Todo indica que el intérprete de “Love yourself”, Justin Bieber, ya dejó atrás su tormentosa relación que mantenía con la cantante Selena Gomez, una que duró por años y que dio de qué hablar por las constantes infidelidades del artista canadiense y los problemas emocionales de la actriz.

Los malos tiempos, sin embargo, parecen haber quedado atrás para Bieber, puesto que hoy se encuentra felizmente casado con la modelo Hailey Baldwin y a pocos días de celebrar su primer aniversario de casados.

Es por ello que el cantante de pop ha hecho uso de su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías de su esposa acompañadas de un romántico mensaje, mientras ambos se encuentran de vacaciones en la playa.

“Cada día me enamoro más de ti. Eres lo mejor que me ha pasado. Me perdería sin ti”, escribió el intérprete de “What do you mean”, en un post que ya cuenta con más de 3 millones de reacciones y fue comentado de inmediato por la modelo, quien aseguró que Justin es “su mejor amigo”.

Cabe recordar que la actual pareja se conoció hace cerca de diez años, cuando el padre de Hailey los presentó en el backstage de “The Today Show”. En ese momento, Bieber tenía 15 años y ella tan solo 13, por lo que iniciaron solamente una amistad que, con el paso de los años, se transformó en amor.