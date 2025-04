Coachella 2025: así fue la segunda presentación de Los Mirlos en el festival musical [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Mirlos tocaron su cumbia amazónica en Coachella 2025 este viernes. | Fuente: @losmirlos

Los Mirlos deslumbraron otra vez en Coachella 2025. El grupo peruano de cumbia se presentó en el escenario Sonora la noche del último viernes 18 de abril dejando huella en el icónico festival internacional y deleitando al público presente con sus clásicos temas: Eres mentirosa, Cariño infiel, Boquita de coral, La trampa, La ladrona, La danza del petrolero, entre otros éxitos.

Al ritmo de la guitarra, los timbales, y los tambores, Los Mirlos volvieron a sorprender a las personas que fueron a verlos al festival de Coachella 2025 donde figuras como Lady Gaga, Missy Elliot, Benson Boone, Lisa, FKA twigs, Mustard, Sara Landry, Artemas, Miike Snow, entre otros artistas internacionales, también se presentaron.

Imponiendo su ritmo de cumbia amazónica psicodélica, Los Mirlos hicieron vibrar —y bailar— al público de Coachella resaltando su clásico ritmo y la identidad cultural peruana en cada canción y letra entonada por sus cinco integrantes.

Usando camisas y accesorios, de la marca Kené Kaya, los cuales fueron diseñados por la Asociación de Madres Artesanas Shinan Imabo, Los Mirlos pudieron brillar otra vez en el Valle de Coachella con la voz de su líder y fundador, Jorge Rodríguez Grández, quien agradeció al público y al festival por permitir que el Perú se vea reflejado en uno de los eventos más concurridos del mundo.

Finalmente, la orquesta sacó una bandera peruana frente a todos los presentes y alzando los brazos para despedirse de Coachella que espera, otra vez, disfrutar del talento y la música peruana en su programación.

Los Mirlos tocaron sus clásicos temas en su segunda presentación en Coachella 2025. | Fuente: @losmirlos

¿Cómo fue la primera presentación de Los Mirlos en Coachella?

Los Mirlos aparecieron en el escenario en Coachella siendo aplaudidos por el público. Luego de que cada integrante tomara su instrumento, la agrupación hizo un vibrato marcando el ritmo al estilo de cumbia.

“Hola. How are you, Coachella? (...) Qué bonito. Buenas noches, Estados Unidos”, gritó el líder y vocalista del grupo Jorge Rodríguez Grández ante los gritos de los asistentes.

Al sonido de la guitarra, el piano, la bateria y los tambores, Los Mirlos iniciaron su primera presentación en Coachella 2025. “Esto es el Perú, su cultura y música (…) Cumbia amazónica para ustedes”, señaló el músico iniciando el concierto con el mencionado tema.

Para terminar su presentación, el grupo tocó Muchachita del oriente y Un Traguito de Ayahuasca. Antes de retirarse, Los Mirlos sacaron la bandera del Perú, y otra bandera de Estados Unidos, para tomarse una histórica fotografía. “Muchas gracias. ¡Viva Coachella y viva el Perú!”, señaló Jorge Rodríguez.

Los Mirlos usaron camisas y accesorios diseñados por la Asociación de Madres Artesanas Shinan Imabo.Fuente: @losmirlos

Fundador de Los Mirlos: “Estamos contentos por representar a nuestro querido Perú”

En entrevista con RPP, Jorge Rodríguez Grández, director y fundador de Los Mirlos, expresó su entusiasmo por haber sido incluidos en el festival musical Coachella 2025.

“Estamos todos felices y muy contentos de llevar nuestra cumbia amazónica y psicodélica a un mega evento de esa categoría y representar a nuestro querido Perú. Como siempre lo hago yo llevando mi bandera la roja y blanca”, comentó el músico líder de la agrupación.

En otro momento, recalcó su emoción de que Los Mirlos tengan la oportunidad de cantar en el mismo grupo que Lady Gaga, Missy Elliott, FKA twigs, Benson Boone, entre otros artistas.

"Tocar al lado de estos artistas será un motivo grande para hacer llegar nuestra cumbia amazónica psicodélica a ese público que está esperando a Los Mirlos. Generalmente es un público extranjero que va a compartir con nosotros en los festivales”, señaló.

Por otro lado, afirmó que Los Mirlos se prepararán para estar a la altura de uno de los festivales musicales más importantes del mundo. “Es algo muy grato y agradecido de dios que nos dé la oportunidad de hacer llegar nuestra música, la cumbia amazónica psicodélica y poner la bandera del Perú en el escenario”, acotó.

Los Mirlos, más de 50 años de trayectoria

Los Mirlos, emblemática agrupación de la selva peruana, considerados los padres de la cumbia amazónica, cumplió 50 años el 2023 y lo celebraron con un concierto especial que se realizó en el Teatro Municipal de Lima.

Formados en la ciudad de Moyobamba, en la región de San Martín, Los Mirlos se han convertido en un referente de la llamada cumbia amazónica, un subgénero de la cumbia peruana que se alimenta de los ritmos, sabores, y costumbres de la selva.

“Nosotros llegamos a Lima el año 1973, cargados de ilusiones desde el departamento de San Martín, Moyabamba, y logramos imponer temas como: Sabor a selva, El poder verde, y El lamento de la selva, por lo que nos bautizaron como “Los charapas de oro”. Ahora mis hijos y sobrinos también integran Los Mirlos, nombre de un pajarito que imita los sonidos”, refirió el líder del grupo Jorge Rodríguez Grández en entrevista con RPP.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis