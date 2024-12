Hailey Bieber reacciona al compromiso de Selena Gomez con el productor Benny Blanco

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Selena Gomez sorprendió a todos sus seguidores y fans al anunciar su compromiso con Benny Blanco. A poco más de un año de hacer pública su relación con el productor musical, la exestrella de Disney se mostró muy feliz usando su anillo de compromiso en un carrusel de fotografías publicadas en Instagram el último miércoles donde aparece junto a su ahora novio.

Varias celebridades como Taylor Swift, Lily Collins, Jennifer Aniston, entre otras, felicitaron a la cantante estadounidense de 32 años. “Sí, seré la niña de las flores”, señaló Swift en el post de Gomez que ya cuenta con casi 18 millones de reacciones en menos de un día.

Asimismo, Hailey Bieber también decidió reaccionar ante el post de Selena Gomez. La modelo y esposa del cantante canadiense Justin Bieber dio un ‘Me gusta’ a la publicación de Gomez demostrando así que existe una buena relación entre ambas pese a los comentarios de seguidores que las enfrentan.

Hailey no fue el único familiar de Justin Bieber que reaccionó a la noticia del compromiso de Selena Gomez y Benny Blanco. Jazmyn Bieber, hermana menor de Justin, también dio ‘Me gusta’ al post mostrando su cordialidad con quien fuera la pareja de su hermano entre el 2009 y 2015.

Cabe mencionar que tanto Hailey Bieber como Selena Gomez se siguen mutuamente en Instagram, por lo que no sería la primera vez que la socialité y empresaria ve las publicaciones de la expareja de su esposo.

Justin Bieber y Hailey Bieber celebraron seis años de casados este 2024. | Fuente: Instagram (haileybieber)

Selena Gomez remeció a sus más de 420 millones de seguidores en Instagram al compartir un post con fotografías anunciando su compromiso con el productor Benny Blanco.

En la primera foto, se ve la mano de Gomez luciendo un impresionante anillo con un diamante marquesa que le dio Blanco y que sería una referencia a su canción 'Good For You', del 2015. "Para siempre comienza ahora", escribió la actriz de Emilia Pérez.

Diversos amigos y artistas felicitaron a la actriz de Only Murders in the Building. "Felicidades, belleza", señaló Suki Waterhouse. "Felicidades, Amor ¡Muy feliz por los dos!", comentó Tom Bachik, manicurista de confianza de Gomez. “Sí, seré la niña de las flores”, aseveró Taylor Swift.

Hailey Bieber agradeció a Selena Gomez por defenderla públicamente. | Fuente: Instagram

Hailey Bieber reaccionó a la publicación de Selena Gomez anunciando su compromiso.Fuente: Instagram (selenagomez)

Benny Blanco expresó su deseo de casarse y tener hijos con Selena Gomez

Benny Blanco ya había hablado de su futuro con Selena Gomez. Fue en una entrevista con el locutor Howard Stern que el productor musical dio a conocer su deseo de casarse y tener hijos con la cantante.

"Ella de verdad es mi mejor amiga. Nos la pasamos riéndonos todo el día. Ella me inspira. Cuando la miro, siento que no puede haber algo mejor que lo que tenemos", comenzó diciendo el también músico. "Deduzco que hay matrimonio en su futuro”, resaltó Stern. "Y yo también", respondió Benny Blanco en mayo.

Seguidamente, contestó a la pregunta de si desea tener hijos con Selena Gomez. "Ese es mi próximo gol en el área (…) Siempre es un tema de conversación para mí, todos los días. Tengo muchos ahijados, tengo un montón de sobrinos. Es lo mío. Me encanta estar rodeado de niños", añadió.

Respecto a casarse con la recordada Alex Russo de Los hechiceros de Waverly Place, Benny confesó: "Me lo tomo con calma. Pero sé que cuando la veo, me digo: 'No concibo un mundo mejor que esto'. Y eso es lo que siempre le digo'".

Selena Gomez anunció su compromiso con el productor Benny Blanco.Fuente: Instagram (selenagomez)

