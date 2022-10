Además de "The Big Bang Theory", Kaley Cuoco también ha participado en otras producciones como "Harley Quinn" y "The Flight Attendant". | Fuente: Instagram / Kaley Cuoco

Buenas noticias trae la actriz Kaley Cuoco. Cinco meses después de confirmar su relación con Tom Pelphrey, el actor de 'Ozark', la actriz y su pareja anunciaron a través de redes sociales que ambos están en la dulce espera de su primer bebé. Y no solo eso: también revelaron que será una niña.

Desde su cuenta de Instagram, la estrella de 'The Big Bang Theory' compartió con sus más de siete millones de seguidores un carrete de fotografías en el que puede verse cómo se enteraron del sexo de su hija, así como el estado de gestación de la actriz, reflejado en su abultado vientre.

"La bebé Pelphrey llegará en 2023. Más que bendecida y en la luna", escribió Kaley Cuoco en la leyenda de su publicación. Por su parte, también en su red social, Tom Pelphrey le dedicó unas palabras a su actual pareja y aludió a la hija que ambos esperan: "Y entonces fue, entre más, mejor. Te amo más que nunca, Kaley Cuoco".

De momento, se desconoce el tiempo de embarazo de Cuoco, pero por las instantáneas publicadas todo indica que ya pasó el primer trimestre. La intérprete de 36 años estuvo casada en dos oportunidades; el último de sus compromisos acabó en divorcio, en 2021.

Kaley Cuoco, la carrera que despegó como la vecina Penny

Hasta antes de 2007, Kaley Cuoco había tenido distintos papeles en series de televisión como 'Growing up Brandy', 'Ladies Man' y '8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter'. Sin embargo, cuando en noviembre de aquel año fichó para una serie en la que debía interpretar a la vecina de un dúo de físicos, llamados Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter, su futuro tomó un nuevo rumbo.

Se trataba de 'The Big Band Theory', una serie que le cambió la vida. De los roles pequeños, Cuoco pasó al protagónico en una ficción que la hizo parte de un romance mientras buscaba su vocación como actriz y que duró 12 años. Cuando llegó a su final, en 2019, la actriz había adquirido un estatus de súper estrella televisiva.

Entre tanto, participó en otros títulos de la pantalla chica, como 'Harley Quinn' y 'Young Sheldon'. Sin embargo, la serie que le ha dado mayores reconocimientos es 'The Flight Attendant', por la que fue nominada a dos premios Emmy. Allí no solo da vida a Cassie Bowden, sino también ha tenido la oportunidad de desempeñarse como productora, una nueva faceta en su profesión.



Asimismo, Kaley Cuoco ha tenido incursiones en proyectos cinematográficos. En dos de ellos, todavía en preparación, tiene la ocasión de desenvolverse como productora y actriz: 'The Man from Toronto' y 'Meet Cute', respectivamente.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 18 David Cronenberg y su nueva carne: una conversación sobre "Crímenes del futuro"

¡Volvió el maestro! La plataforma MUBI estrenó la última película del canadiense David Cronenberg. Renato León charla con los directores de cine peruano Gisella Barthe y Claudio Cordero sobre este perturbador y a la vez fascinante filme. ¿Obra maestra? Escucha y saca tus propias conclusiones.