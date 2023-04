Kaley Christine Cuoco (Camarillo, California; 30 de noviembre de 1985), más conocida como Kaley Cuoco es una actriz y productora estadounidense. | Fuente: AFP

Kaley Cuoco, la popular Penny de The Big Bang Theory, compartió en sus redes sociales la primera foto de su bebé Matilda, fruto de su relación sentimental con el actor de 'Ozark', Tom Pelphrey.

La actriz, que cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram, publicó la imagen y expresó su agradecimiento a las personas que de alguna manera se involucraron en el nacimiento y cuidado de su primogénita que llegó al mundo el jueves 30 de marzo.

"Presentamos a Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nueva luz de nuestras vidas! Estamos encantados y agradecidos por este pequeño milagro. Gracias a los médicos, enfermeras, familiares y amigos que nos han ayudado inmensamente en los últimos días. Somos bendecidos más allá de lo creíble. @tommypelphrey no pensé que podría enamorarme aún más de ti, pero lo hice", publicó.

Kaley Cuoco inició una romance con el actor Tom Pelphrey poco después de anunciar el fin de su matrimonio con Karl Cook. Tras cinco años de relación y tres de matrimonio, la artista de 37 años envió un comunicado que fue difundido por la revista People donde explicó que ahora ambos harán "sus vidas por separado".

Kaley Cuoco, la carrera que despegó como la vecina Penny

Hasta antes de 2007, Kaley Cuoco había tenido distintos papeles en series de televisión como Growing up Brandy, Ladies Man y 8 Simple Rules for Dating My Teenage Daughter. Sin embargo, cuando en noviembre de aquel año fichó para una serie en la que debía interpretar a la vecina de un dúo de físicos, llamados Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter, su futuro tomó un nuevo rumbo.

Se trataba de The Big Band Theory, una serie que le cambió la vida. De los roles pequeños, Cuoco pasó al protagónico en una ficción que la hizo parte de un romance mientras buscaba su vocación como actriz y que duró 12 años. Cuando llegó a su final, en 2019, la actriz había adquirido un estatus de superestrella televisiva.

Entre tanto, participó en otros títulos de la pantalla chica, como Harley Quinn y Young Sheldon. Sin embargo, la serie que le ha dado mayores reconocimientos es The Flight Attendant, por la que fue nominada a dos premios Emmy. Allí no solo da vida a Cassie Bowden, sino también ha tenido la oportunidad de desempeñarse como productora, una nueva faceta en su profesión.



Asimismo, Kaley Cuoco ha tenido incursiones en proyectos cinematográficos. En dos de ellos, todavía en preparación, tiene la ocasión de desenvolverse como productora y actriz: The Man from Toronto y Meet Cute, respectivamente.

