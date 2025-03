Amber Rose, ex de Kanye West, revela la perturbadora razón por la que el rapero exige a sus parejas vestir casi desnudas

La modelo estadounidense, quien salió con el repaero entre 2008 y 2010, repasa los patrones que él repitió con Kim Kardashian y Bianca Censori, su actual esposa. "Recuerdo haber llorado y discutido con él", confesó.

Amber Rose no se guarda nada. En una entrevista con Shannon Sharpe para el pódcast Club Shay Shay, la modelo recordó su tormentosa relación con Kanye West, exponiendo el patrón de comportamiento que él ha seguido con sus parejas, desde Kim Kardashian hasta su actual esposa, Bianca Censori.

El testimonio de Rose llega en medio de la controversia por la más reciente aparición de Kanye y Bianca en los Grammy 2025, donde ella se presentó con un minivestido completamente transparente, generando un debate sobre el papel del músico en la forma en la que se visten sus parejas.

"Tengo un lugar en mi corazón para Kanye. Conozco su lado bueno, lo he experimentado, pero cuando se rodea de personas que solo alimentan su lado oscuro, no vive su máximo potencial", comentó Amber. "Me siento mal cuando veo algunas cosas que hace y pienso que no tiene a alguien a su alrededor que lo ame y lo haga hacer lo correcto".

El rapero estadounidense y su esposa acapararon miradas en los Grammy 2025 por el arriesgado atuendo de ella.Fuente: AFP

¿Por qué Kanye West viste así a sus parejas?

Lo que más llamó la atención de su testimonio fue la razón detrás de los reveladores atuendos de las parejas de West. Rose aseguró que Kanye West no solo sugiere, sino que impone la forma en la que deben vestirse sus novias y esposas.

"Kanye definitivamente la viste así", respondió cuando Sharpe le preguntó si los atuendos de Bianca Censori eran idea del rapero. "Nos hizo lo mismo a mí y a Kim. Le gusta que otros hombres deseen a su mujer, quiere que babeen por ella. Le gusta saber que su esposa es la más deseable de la habitación".

Rose también reveló que cuando estaba con el rapero, en varias ocasiones se sintió incómoda con la ropa que él le exigía usar. "Si miras fotos mías de aquella época, cuando estaba sola usaba su ropa: jeans anchos, chaquetas enormes. Me ponía lo que encontraba en su armario porque odiaba vestirme como una prostituta", contó.

Sin embargo, lo más impactante de su relato fue cuando recordó una experiencia en particular. En un evento de moda, Kanye le pidió que usara un vestido completamente transparente, algo que ella rechazó de inmediato. "Lloré de verdad, sí lo hice. Recuerdo haber discutido con él, decirle que no quería usarlo. Estábamos en Italia o París, y él insistía: 'No lo entiendes, esto es moda, soy un genio'".

