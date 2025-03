Actor de 'Friends' recuerda "ambiente tóxico" y denuncia insultos racistas: "Nadie sintió la necesidad de corregirlo"

En una reciente aparición en el pódcast Pod Meets World, el actor y comediante reveló cómo vivió un ambiente tóxico durante las grabaciones, algo que lamentablemente no era tan raro en Hollywood a finales de los 90.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Aunque Friends sigue siendo una de las comedias más queridas de todos los tiempos, Stephen Park, quien apareció en los episodios The One With the Chicken Pox y The One With the Ultimate Fighting Champion, reveló que su experiencia en la serie estuvo marcada por un ambiente tóxico y actitudes racistas que, en aquel entonces, eran vistas como “normales” en Hollywood.

“En ese momento, sentí que era un ambiente algo tóxico”, compartió Park, quien estuvo acompañado en su episodio por James Hong. “Lo estaba llamando al set, diciendo algo como: ‘¿Dónde carajos está el oriental? Consigan al oriental”. El actor recordó que este tipo de comentarios racistas no eran aislados, sino parte de lo que él percibía como la normalidad en aquellos años.

Lo más sorprendente es que, según Park, nadie en el set reaccionó. “No era la primera vez que pasaba algo así, pero este era el ambiente en el que esto era lo normal en Hollywood en 1997, supongo. Y nadie sintió la necesidad de corregirlo o decir algo al respecto. Así que este era un comportamiento aceptado”, agregó.

"Ya no voy a actuar más"

Park intentó tomar cartas en el asunto al contactar al Sindicato de Actores (Screen Actors Guild), pero la única recomendación que recibió fue escribir un artículo para el L.A. Times. Redactó un manifiesto y lo envió al periódico, pero nunca se publicó. En su afán por hacer oír su voz, decidió distribuir su carta como un correo masivo. “Se volvió viral antes de que ‘viral’ fuera siquiera una palabra”, recordó.

El impacto de aquella experiencia lo llevó a tomar una decisión radical: alejarse de la actuación. “Me había vuelto tan consciente de la raza y tan enojado que veía todo a través de ese lente”, confesó. “No sentía ninguna libertad. No sabía qué iba a hacer, pero decidí alejarme. Le dije a todos: ‘Ya no voy a actuar más’”.

Con el tiempo, su retiro se convirtió en una pausa. Park regresó a la industria y, a lo largo de los años, apareció en series como Law & Order, Mad About You y Boy Meets World. En el cine, trabajó en películas como, Fargo (1996) y The French Dispatch (2021). Ahora, estrena Mickey 17 (2025), lo nuevo de Bong Joon-ho (Parásitos), donde comparte pantalla con Robert Pattinson y Mark Ruffalo.

Lisa Kudrow revela los momentos más incómodos en Friends

A pesar de la imagen de diversión y camaradería que proyectaba el set de Friends, no todo era risas detrás de cámaras. Lisa Kudrow, quien interpretó a la excéntrica y entrañable Phoebe Buffay durante diez temporadas, reveló que hubo algo que la sacaba de quicio durante las grabaciones: las risas exageradas del público en vivo.

“Se reían demasiado tiempo. No era tan divertido”, confesó en el pódcast Conan O’Brien Needs a Friend. La actriz explicó que, en muchas ocasiones, las carcajadas del público le parecían forzadas y le frustraba que interrumpieran el ritmo de la grabación.

Para Kudrow, Friends estaba diseñado para los televidentes en casa, no para quienes asistían a las grabaciones. “Si fuera una obra de teatro, sí, ríete todo lo que quieras”, dijo. Sin embargo, la constante presencia del público y sus reacciones prolongadas podían alargar las jornadas de rodaje más de lo previsto: hasta horas para un episodio de media hora.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis