Kanye West enciende la polémica en redes: defiende la esclavitud, pide la liberación de Diddy y elogia a Hitler

El rapero vuelve a lanzar discursos de odio antisemitas al decir que está de acuerdo con Adolf Hitler y que se identifica como nazi. Mientras sus declaraciones generan indignación, su salud mental sigue siendo motivo de debate en redes.

Kanye West desató otra ola de controversia con una serie de publicaciones en X (antes Twitter) durante la noche del jueves y la mañana del viernes. En sus mensajes, pasó de expresar un firme apoyo a Sean 'Diddy' Combs, procesado por delitos de tráfico sexual y asociación ilícita, a lanzar comentarios abiertamente antisemitas.

El artista, que ahora se hace llamar Ye, volvió a avivar la polémica con frases como "la esclavitud es una elección", "liberen a Puff" y "amo a Hitler". "No voy a ajustar nada de lo que digo por nadie que tenga tiempo de sobra para sentarse a hablar sobre lo que escribo", afirmó en otro de sus mensajes.

I used to be woke too pic.twitter.com/3nAQNl2UXb — ye (@kanyewest) February 7, 2025

Los polémicos tuits de Kanye West

West también dejó claro que no le interesa la opinión de los demás: "Me da igual lo que le guste a cualquiera. Todo lo que hago es para mi propio beneficio. Si no te gusta, me da igual. Si te gusta, también me da igual".

Sin embargo, lo que generó mayor indignación fue su ataque directo a la comunidad judía: "Cualquier persona judía que haga negocios conmigo debe saber que no me gusta ni confío en ningún judío. Esto lo digo completamente sobrio".

Las declaraciones de West no son un hecho aislado. En diciembre de 2022, en una entrevista con Alex Jones, el rapero de 47 años afirmó que "cada ser humano tiene algo de valor, especialmente Hitler". Aquellas palabras le costaron la pérdida de diversos contratos y el rechazo generalizado de la industria.

El rapero estadounidense y su esposa acapararon miradas en los Grammy 2025 por el arriesgado atuendo de ella.

Pide la liberación de Diddy

En medio de su incendiaria actividad en redes, West publicó en mayúsculas: "LIBEREN A PUFF", en referencia al apodo de Sean Combs. Luego, criticó a otras celebridades afroamericanas por no pronunciarse sobre el caso: "Todos estos negros son unos cobardes. Ven a nuestro hermano pudrirse y no dicen nada", escribió.

El rapero también compartió un video en Instagram de una llamada de FaceTime con Christian 'King' Combs, hijo del fundador de Bad Boy Records. En la publicación, incluyó un mensaje sobre la separación familiar: "Para cada hijo cuyo padre está encarcelado, quiero que escuchen muy atentamente los chistes de Dave Chappelle esta vez".

Bianca Censori y su polémico look en los Grammy

Las declaraciones de Kanye West llegan días después de la controversia que protagonizó su esposa, Bianca Censori, en la alfombra roja de los Grammy 2025. Durante la ceremonia, ella dejó caer su abrigo de piel y reveló un vestido de malla translúcida que no dejó nada a la imaginación.

El arriesgado atuendo desató una ola de reacciones en redes sociales, aunque TMZ informó que ni la seguridad del evento ni la policía intervinieron. La pareja abandonó la ceremonia antes de la entrega de premios, a pesar de que West estaba nominado a Mejor Canción de Rap. En su lugar, fueron vistos en una fiesta organizada por el influencer Justin LaBoy en Hollywood.

West no tardó en pronunciarse sobre el atuendo de Censori. "Mi esposa debutó en la alfombra roja y abrió un mundo completamente nuevo", escribió. Luego añadió: "Sigo mirando esta foto, igual que la miré esa noche con admiración, pensando: ‘Wow, qué suerte tengo de tener una esposa tan inteligente, talentosa, valiente y sensual’".

