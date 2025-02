"Me siento decepcionada": Zoe Saldaña sigue “procesando” la controversia con Karla Sofía Gascón y 'Emilia Pérez'

Tras las controversiales disculpas de Karla Sofía Gascón por sus antiguos comentarios en redes sociales, Zoe Saldaña rompe el silencio y confiesa sentirse "decepcionada".

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Zoe Saldaña finalmente ha hablado sobre la controversia que rodea a su compañera en Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, luego de generar críticas por antiguos comentarios ofensivos en redes sociales. La polémica ha empañado el reconocimiento de la película en los Oscar 2025, incluyendo la histórica primera nominación de Saldaña como Mejor Actriz de Reparto.

► "Tiene actitud autodestructiva": director de Emilia Pérez rompe su silencio sobre Karla Sofía Gascón

En una entrevista para el Variety Awards Circuit Podcast, la actriz de Guardianes de la Galaxia expresó su tristeza por la situación, recalcando que la película nació con un mensaje de inclusión y amor. "Estoy triste. Una y otra vez, esa es la palabra, porque es el sentimiento que llevo en el pecho desde que todo esto ocurrió", dijo Saldaña.

"No puedo hablar por las acciones de otras personas"

El narcomusical en español, dirigido por Jacques Audiard, ha hecho historia con 13 nominaciones al Oscar, convirtiéndose en la película en un idioma distinto al inglés con más candidaturas en la historia de la Academia. Sin embargo, la reaparición de los comentarios pasados de Gascón en X (antes Twitter) ha complicado la campaña de premios del filme.

► "Es porque soy diferente": Karla Sofía Gascón expone el odio transfóbico y cómo afecta a su familia

"También estoy decepcionada. No puedo hablar por las acciones de otras personas. Solo puedo dar fe de mi propia experiencia, y jamás imaginé que estaríamos en esta situación", agregó. No obstante, evitó responder si ha hablado directamente con Gascón desde que estalló la polémica. "Aún estoy procesando la situación. No es algo que podamos resolver de inmediato".

Karla Sofía Gascón y Zoe Saldaña lideran el elenco de 'Emilia Pérez', la película más nominada al Oscar 2025.Fuente: Pathé Films

¿Zoe Saldaña respalda a Karla Sofía Gascón?

En una entrevista con CNN en Español, Gascón aseguró que tanto Saldaña como Selana Gomez, su otra compañera en Emilia Pérez, la apoyan “al 200%”. Sin embargo, al ser consultada sobre esta afirmación, Saldaña solo dijo: "No respaldo ningún tipo de retórica negativa de racismo o intolerancia hacia ningún grupo de personas. Eso es lo que quiero defender".

► James Cameron, el director de Titanic y Avatar, elogia a la polémica Emilia Pérez: "Es audaz, arriesgada, hermosa"

La actriz continuará promoviendo Emilia Pérez durante el resto de la temporada de premios, mientras navega por la complejidad de este momento. "Me permito seguir sintiendo esa alegría porque realmente trabajamos juntos como equipo", recordó. "Pero también somos individuos responsables de todo lo que decimos y hacemos".

Selena Gomez da vida a Jessi del Monte, esposa de Manitas y madre de dos hijos en 'Emilia Pérez'.Fuente: Pathé Films

Las polémicas disculpas de Karla Sofía Gascón

"Mis más sinceras disculpas a todas las personas que puedan haberse sentido ofendidas por mi forma de expresarme", declaró Karla Sofía Gascón en una entrevista de casi una hora para CNN en Español. La actriz española rompió su silencio tras la polémica desatada por la viralización de supuestos tuits discriminatorios, entre ellos uno que habría estado dirigido a Selena Gomez.

► Karla Sofía Gascón niega haber atacado a Selena Gomez: "Nunca he dicho nada de mi compañera"

Gascón recibió duras críticas la semana pasada luego de que resurgieran mensajes polémicos que habría publicado en el pasado sobre temas como George Floyd, la diversidad en los premios Oscar y la comunidad musulmana. Entre ellos, destacó un tuit en el que, aparentemente, se refería a Gomez como "una rata rica que juega a ser pobre siempre que puede".

Al respecto, la actriz española negó haber escrito el mensaje sobre Gomez. "Por supuesto, ese no es mío", afirmó. "Nunca he dicho nada sobre mi compañera. Nunca me referiría a ella de esa manera". Además, contó que se comunicó con la cantante para aclarar la situación: "Le escribí y le dije: 'Oye, que sepas que esto no es mío'. Y me respondió: 'Sabes que estoy contigo al 200%'".

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis