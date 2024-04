Kanye West es demandado por racismo, antisemitismo, homofobia y "severa discriminación"

La polémica sigue a Kanye West. El rapero ha sido demandado por un exempleado que lo acusa de racismo, antisemitismo, homofobia y "severa discriminación", según una nueva demanda presentada el martes en un tribunal de Los Ángeles. También lo acusan de intentar encerrar a los estudiantes de la Donda Academy, institución educativa fundada por West.



Trevor Phillips, quien trabajó para dos emprendimientos de West durante casi un año, afirma en la acción legal que "sufrió severa discriminación, acoso y retaliación directamente de Kanye West", según los documentos obtenidos por TMZ. Phillips alega haber presenciado "en innumerables ocasiones los gritos frenéticos de Kanye hacia personas negras" durante su empleo.



También firma haber presenciado además ataques homofóbicos y antisemitas del cantante, quien también enfrenta otra demanda por comportamientos arbitrarios en su escuela, la Donda Academy. Los constantes comentarios contra los judíos de West le han costado alianzas comerciales millonarias con marcas como Adidas y GAP.

¿Qué dice la nueva demanda contra Kanye West?

Trevor Phillips fue contratado en noviembre de 2022 por Yeezy, la marca de ropa de Kanye West, y pronto comenzó a trabajar también en su escuela, la Donda Academy. Según el documento legal, Phillips fue testigo en varias ocasiones de cómo Kanye profería comentarios como "los judíos quieren acabar conmigo" y "los judíos me roban todo el dinero".



Según la demanda por 35 mil dólares en compensación, durante una cena en un lujoso restaurante en Los Ángeles, West, que cambió su nombre a Ye, habría elogiado al líder nazi Adolfo Hitler, refiriéndose a él como una "buena persona". Se le atribuye haber dicho: "Hitler fue genial. ¡Hitler fue un innovador! Él inventó tantas cosas. Por él es que tenemos carros", según el texto legal.



El exempleado también acusa al rapero de utilizar una "retórica peligrosa" frente a los estudiantes de Donda. Afirma que, en una conversación con dos alumnos, "Kanye les dijo que quería que se afeitaran la cabeza y que tenía la intención de instalar una cárcel en la escuela, donde podía encerrarlos en jaulas". Detalla, que durante una reunión advirtió que sus empleados no podían tener sobrepeso, so pena de ser despedidos.



"Al presentar esta demanda, esperamos que se reivindiquen los derechos de nuestros clientes perjudicados y que el famoso artista Sr. West comprenda que sus mensajes, que, según alegamos, promueven la discriminación, el antisemitismo y el elogio a Hitler, no tienen cabida en el mundo", dijo en un comunicado el abogado Carney R. Shegerian, a cargo de la demanda.

