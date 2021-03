Kim Kardashian solicitó el divorcio a Kanye West después de 6 años de matrimonio. | Fuente: EFE

Kanye West y Kim Kardashian aún no se han divorciado oficialmente, debido a que el rapero considera que su esposa no habla “en serio” sobre su separación definitiva. A finales de febrero, se reportó que la socialité había pedido el divorcio tras un tormentoso año para su matrimonio.

En el 2020, Kanye West lanzó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos y comenzó su carrera política con disparatadas promesas como convertir su país en Wakanda (la nación ficticia de Marvel) o regalar miles de dólares a las mujeres embarazadas para evitar que aborten.

Las declaraciones que más golpearon su relación con Kim Kardashian fueron referidas a su primera hija North West. Ambos habían pensado en un aborto, pero él confesó que Dios logró que cambiara de opinión, así que decidieron formar una familia. Posteriormente, tuvieron otros tres hijos como fruto de su romance: Saint, Chicago y Psalm.

Kanye West no toma en serio el divorcio

Frente a esta última polémica y rumores ya existentes de su distanciamiento, Kim Kardashian le pidió el divorcio a Kanye West. Sin embargo, el rapero estadounidense no ha tomado en serio la decisión de su expareja y madre de sus cuatro hijos, según revelaron fuentes de su entorno cercano.

“Kanye no ha presentado una respuesta a la solicitud de divorcio porque todavía no acepta que Kim lleve el divorcio hasta su final”, dijo un informante al portal HollywoodLife. “Él sabe cómo es Kim y sabe que ella no quiere hacer esto. Realmente no cree que Kim vaya a terminar con su matrimonio”.

En ese sentido, aseguró que Kanye West está meditando cuál será su siguiente acción, aunque de momento ha brindado declaraciones a la prensa o ha aparecido públicamente con su todavía esposa Kim Kardashian:

“Kanye ve esto como un movimiento en un juego de ajedrez, por lo que no ha reaccionado. (…) Parece no tener planes de presentar una respuesta en el corto plazo”.

