Este fue el gasto del rapero Kanye West en su campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos. | Fuente: EFE

El rapero Kanye West gastó más de US$ 13,2 millones en su campaña electoral a la presidencia de Estados Unidos, de los cuales casi US$ 12,5 millones salieron de su propio bolsillo, según informó la revista People.

West, de 42 años, consiguió recaudar otros US$ 2 millones para la carrera, por lo que en total dispuso de US$ 14,5 millones de cara a las elecciones del pasado 3 de noviembre, en las que solo logró 66.000 votos en todo EE.UU, según las cifras que figuran en un informe de la Comisión Electoral Federal.

El artista lanzó su polémica campaña electoral el pasado 4 de julio y nombró a su partido político "Birthday Party", pero solo cumplió con los requisitos necesarios para que su nombre se imprimiera en las papeletas en una docena de los cincuenta estados.

Kanye West empleó más de US$ 7,5 millones en gastos para conseguir que su nombre apareciera en las papeletas, incluyendo US$ 1,28 millones en pagos a Atlas Stategy Group, una compañía que es propiedad del estratega republicano Gregg Keller, que se cree lideró la campaña electoral de Donald Trump de 2016.

En los comicios de 2020, el actual presidente Joe Biden recaudó más de US$ 1.000 millones en fondos, una cifra que en el caso de Trump fue de US$ 811 millones.

¿EN QUÉ GASTÓ EL DINERO?

Pese a sus esfuerzos, el rapero solo consiguió calificarse como candidato en 12 estados, ya que necesitaba recaudar decenas de miles de firmas para ser incluido.

Los datos también revelan, por ejemplo, que Kanye West pagó US$ 35.000 para que su nombre se incluyera en la papeleta de Oklahoma, donde solo recibió 6.000 votos.

El artista también gastó mucho dinero en tasas legales y en la producción de videos en linea para promocionar tanto la campaña como su línea de moda, cuyos compradores en algunos casos figuran como contribuyentes a los esfuerzos electorales del artista.

Sin embargo, no se registran gastos en publicidad en televisión, radio ni medios digitales.

Pese a que su candidatura nunca cobró fuerza, West inyectó US$ 2,7 millones de su propio dinero en la campaña en las últimas 4 semanas, y los documentos apuntan a que en la última semana antes de los comicios gastó más de US$ 210.000 en publicidad en el New York Times, y cerca de US$ 1 millón en ropa con logotipos del candidato. (EFE)