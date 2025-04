Actor de 'La sociedad de la nieve' responde a Karla Sofía Gascón por polémico comentario sobre la tragedia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El 29 de marzo se comunicó la muerte de Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Si bien muchos actores, conocidos y amigos se despidieron de él con sentidos mensajes, un día después de la noticia, Karla Sofía Gascón compartió un mensaje como burla sobre el accidente aéreo.

¿Qué escribió Karla Sofía Gascón sobre La sociedad de la nieve?

Compartiendo una postal con un paisaje nevado al fondo, la polémica actriz transgénero compartió lo siguiente. "Hoy me siento como en La sociedad de la nieve. No voy a decir que me apetece morder a alguien porque tal y como están las cosas, me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta", escribió en sus historias de Instagram.

Como se recuerda, los sobrevivientes recurrieron a la antropogafia (acto de comer carne humana) para manternerse con vida. Este tema lo tocaron en la película de 2023 donde los primos Strauch hicieron un protocolo para que sus compañeros no supieran qué cuerpo estaban comiendo.

Karla Sofía Gascón hizo "una broma"en Instagram haciendo referencia a 'La sociedad de la nieve', sin saber del reciente fallecimiento de Álvaro Mangino, uno de los sobrevivientes. Tras las críticas subió la misma foto cambiando el texto.Fuente: @karsiagascon

¿Qué le respondió Juan Caruso a Karla Sofía Gascón?

Con notable indignación sobre el tema, Juan Caruso, el actor que interpretó a Álvaro Mangino en la película La sociedad de la nieve, le respondió a la actriz por burlarse de la cinta.

"Hoy me siento como en Emilia Pérez. No voy a decir que me apetece desaparecer de todos lados porque tal y como estan las cosas me acusarían de narcotrans mexicana. Es lo unico que les falta. Si yo soy super mexa, joder, macho", escribió en X, antes Twitter.

Muchos seguidores mexicanos tomaron con humor esta situación ya que la historia de la tragedia de los Andes conmovió a la gente, así que ni uno estuvo de acuerdo con la publicación de Karla Sofía Gascón.

"Alguien que se ofrezca como tributo para darle la nacionalidad mexicana por favor", "¡Que viva juanicarrrr y que viva Álvaro donde este!", "Ella no es mexicana y esa horrenda película no representa mi país", fueron algunos de los mensajes.

Karla Sofía Gascón cambió el texto y generó más polémica

Tras generar malos comentarios en redes sociales, la actriz trans borró su publicación y subió otra cambiando el mensaje lanzando una indirecta a las personas que no están de acuerdo con su pensamiento:

"Hoy me siento dichosa y bendecida, aunque mi hermano murió esquiando, sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día, riéndome de mí misma, pero sobre todo de los que odian a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Puedes inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabaren con la luz que los deslumbra".

Juan Caruso, actor de 'La sociedad de la nieve' y que interpretó al fallecido Álvaro Mangino, respondió a Karla Sofía Gascón con un tuit.Fuente: @Juanicar2