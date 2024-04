Karol G en Lima: decenas de fanáticos realizan largas colas para ingresar al concierto [VIDEO]

Conciertos Escucha el despacho aquí

Esta noche, Karol G dará inicio al primero de dos conciertos muy esperados en Lima, y la ciudad ya está sumida en la fiebre por la artista colombiana. Desde tempranas horas, decenas de fanáticos hacen largas colas esperando ingresar al Estadio San Marcos, donde se llevarán a cabo los esperados espectáculos, gracias a Radio La Zona.



En la puerta 6 de la Universidad de San Marcos, una gran fila de admiradores espera ansiosamente para ingresar a las zonas Provenza y Mi ex tenía razón. Muchos de ellos han optado por comprar sombrillas y bancos mientras que algunos han traído sábanas de color rosa, el favorito de la cantante, y sombreros típicos colombianos adornados al estilo de la Bichota, con plumas y brillos.



Claudia Pajuelo, de 22 años, vino desde Trujillo con su mamá, ambas vestidas de blanco y rosa, para ver a su ídolo. Llevan esperando desde las 9:30 p.m. del jueves. "Ha sido bastante agradable hacer este viaje con mi mamá porque compartimos este gusto", expresó a RPP. "Karol G tiene un significado muy importante para nosotras, disfrutamos mucho con su música", agregó.

Decenas de fanáticos esperan el ingreso al concierto de Karol G en Lima. | Fuente: RPP

Karol G ya está en Lima

Según el programa Amor y fuego, la cantante colombiana llegó a Lima en su avión privado el jueves. Imágenes difundidas revelaron el momento en que Karol G descendió del avión y fue trasladada en bus hasta las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde cumplió con los trámites requeridos por las autoridades.



Posteriormente, la artista de 33 años, conocida por éxitos como MAMIII junto a Becky G, fue escoltada hasta un hotel en San Isidro, donde permanecerá durante su estancia en Lima. Se observó que la cantante se desplazaba en una camioneta con lunas polarizadas, ingresando discretamente a la zona de estacionamiento del hotel.

La cantante colombiana interpretará éxitos como 'Punto G', 'Bichota' y '200 copas', entre otros.Fuente: Instagram: @karolg

Horario y fechas del concierto de Karol G en Lima

Las presentaciones de Karol G en el Estadio San Marcos están programadas para el viernes 12 y sábado 13 de abril. Se tiene previsto que el espectáculo inicie a las 9 p.m. y se extienda por dos horas. Además, los representantes de la empresa organizadora no descartaron la presencia de artistas invitados.



"¿Si Karol tendrá algún invitado peruano? No me gustaría dar detalles de eso porque es parte de la sorpresa que quiere dar, pero sin duda... ella siempre está sorprendiendo a sus fans y esperemos que haga lo mismo en Perú. No está descartado que tenga algún invitado peruano", comentó Daniel Merino, de Bizarro Live, a Trome.



Además, la productora anunció la obligatoriedad de la nominación de entradas para el concierto de Karol G en Lima. Esta medida, diseñada para combatir la reventa y garantizar la seguridad del evento, requerirá que los asistentes proporcionen su nombre y DNI al momento de adquirir los boletos y al ingresar al recinto.

Karol G presenta su gira 'Mañana será bonito' en Lima.Fuente: Instagram: @karolg

