Karol G en Lima: horario, setlist, entradas y todo sobre el concierto de la 'Bichota' en el Estadio de San Marcos

Crece la expectativa por las dos presentaciones de Karol G en el Estadio de San Marcos. La Bichota iba a presentarse en el Estadio Nacional, pero la productora Bizarro Live Entertainment comunicó semanas atrás que la decisión de trasladar el evento se debió a "motivos de fuerza mayor que escapan del control de la artista".

La cantante colombiana llegó a Lima en su avión privado, según el programa Amor y fuego. Imágenes difundidas revelaron el momento en que la intérprete descendió del avión y fue trasladada en bus hasta el aeropuerto Jorge Chávez, donde cumplió con los trámites requeridos por las autoridades.

Una vez fuera del aeropuerto, Karol G fue escoltada hasta un hotel del distrito de San Isidro, donde permanecerá durante su estancia en Lima. Se observó que la artista se desplazaba en una camioneta completamente polarizada, ingresando discretamente a la zona de estacionamiento del hotel.

Horario y fechas del concierto de Karol G en Lima

Las presentaciones de Karol G en el Estadio de San Marcos están programadas para el viernes 12 y sábado 13 de abril. Se tiene previsto que el espectáculo inice a las 9:00 p.m. y se extienda por dos horas.

Los representantes de la empresa organizadora no descartaron la presencia de artistas invitados: “¿Si Karol tendrá algún invitado peruano? No me gustaría dar detalles de eso porque es parte de la sorpresa que quiere dar, pero sin duda... ella siempre está sorprendiendo a sus fans y esperemos que haga lo mismo en Perú. No está descartado que tenga algún invitado peruano”, comentó a Trome Daniel Merino, de Bizarro Live.

Precios de entradas para Karol G en Lima

La venta de entradas para el concierto de Karol G en el Estadio de San Marcos se mantiene activa, con diferentes zonas disponibles a diversos precios.

Desde las ubicaciones más cercanas al escenario hasta las áreas generales, los precios oscilan entre S/173 y S/863, ofreciendo opciones para todos los bolsillos.

Nominación obligatoria de entradas para Karol G en Lima

Una medida importante anunciada por la productora Bizarro Live Entertainment es la obligatoriedad de la nominación de entradas para el concierto de Karol G en Lima.

Esta medida, diseñada para combatir la reventa y garantizar la seguridad del evento, requerirá que los asistentes proporcionen su nombre y DNI al momento de adquirir los boletos y al ingresar al recinto.

Setlist de Karol G en Lima

De acuerdo con las presentación anteriones de su gira 'Mañana será bonito', este es el posible setlist de Karol G en Lima, que incluye éxitos pasados y presentes de la artista colombiana.



Set 1:

TQG

BESTIES



Mi cama



EL BARCO



X SI VOLVEMOS / Noche de sexo

Tusa

AMARGURA

Set 2:

La sirena se convierte en la Bichota

BICHOTAG

OKI DOKI

Una noche en Medellín

QLONA

Sejodioto

Punto G



BICHOTA



CAROLINA



GATÚBELA



Tá OK (Remix)

Set 3:

Ocean

PERO TÚ

MERCURIO

A Ella



Créeme



Set 4



Carolina se cura del cora



MIENTRAS ME CURO DEL CORA



CONTIGO



OJOS FERRARI



TUS GAFITAS



CAIRO

MI EX TENÍA RAZÓN

KÁRMIKA

GUCCI LOS PAÑOS



200 COPAS



MAMIII



S91



AMARGURA



PROVENZA / PROVENZA - REMIX Tiësto / MAÑANA SERÁ BONITO REMIX



QUE CHIMBA DE VIDA



Ricos besos

