Karol G enamoradísima de Feid: "Si pudiera llevaría a mi novio a todas partes"

Ya no oculta su amor. Karol G ha decidido hablar abiertamente sobre su relación con Feid en una reciente entrevista. La cantante colombiana, actualmente de gira mundial con Mañana será bonito por Europa, reveló su deseo de tener a su pareja, el también exitoso artista de música urbana, siempre a su lado.



En un video de siete minutos publicado por Vogue España, Karol G compartió con sus seguidores los elementos esenciales que siempre lleva en su bolso y expresó: "Si pudiera llevar a una persona en mi bolso, creo que tendría a mi novio, lo llevaría en mi bolso a todas partes. Qué rico, me encantaría".

¿Qué carga Karol G en su bolso?

La intérprete de música urbana comenzó el video ¿Qué hay en el bolso de Karol G? con una botella de tabasco, una salsa picante de origen mexicano. "Me encanta el picante... siempre pensé que era una mujer que podía comer picante hasta que fui a México y me di cuenta de que no, pero al menos lo intento... le echo tabasco a casi todo, me encanta que la comida tenga un toque picante".



Otro artículo indispensable para la intérprete de Provenza es su maquillaje. La cantante colombiana explicó que solo utiliza un bloqueador con color y una tinta para los labios y las mejillas. “Me gusta destacar mis labios; cuando aplico la tinta, lo hago un poco por fuera para que se vean más grandes”.



Karol G también mencionó que siempre que tiene la oportunidad disfruta meterse al río, al mar o a la piscina. Además, lleva consigo una cámara de mano con la que documenta todo desde hace tres años, un perfume masculino, una manta que huele a su casa, audífonos para escuchar su propia música y un libro.

¿Karol G se llevó el celular de un fan en Alemania?

Karol G, una de las artistas latinas más exitosas a nivel internacional, sigue deslumbrando con su gira Mañana Será Bonito. Este tour, que también la llevó a Perú y a conocer Machu Picchu, ahora la tiene recorriendo Europa, donde ha logrado llenar varios escenarios desde su llegada el 8 de junio.



Durante su paso por Alemania, la cantante aprovechó para interactuar con sus seguidores, saliendo a las calles para saludarlos. Sin embargo, este noble gesto se volvió viral debido a un malentendido. Según un video, la colombiana aparentemente toma el celular de uno de sus fans mientras su vehículo avanza entre la multitud.



Este momento generó una avalancha de reacciones en redes sociales, con varios usuarios acusándola de un supuesto "olvido" o incluso de "robo". Comentarios como "Ojalá fuese Karol G la que me robara el celular" y "Lo bueno es que la persona puede llamar y quizás ella misma se lo entregue" reflejan las diversas impresiones sobre el incidente.



Aunque el curioso momento se hizo viral en las redes sociales, lo cierto es que Karol G no se llevó el celular. Todo se trató de un malentendido debido a la perspectiva del video. Esto se aclaró con un segundo video grabado desde otro ángulo, donde se ve que le pasan el teléfono desde el interior del vehículo, confirmando que pertenecía a su equipo de trabajo y no a un fanático.

