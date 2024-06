Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, habla de su relación con Ana Paula Consorte: "No puedo contra su carácter"

Rompió su silencio. Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, habló sobre Ana Paula Consorte, pareja de su hijo, ante los rumores de una relación tensa entre ellas. También comentó sobre la actitud de la modelo brasileña, quien no duda en expresar sus opiniones cuando le preguntan por el futbolista.



Aunque inicialmente trató de evitar las preguntas de América Hoy sobre Ana Paula, Doña Peta afirmó: "Tengo que estimarla porque tiene a mis nietos, es la mujer de mi hijo". Además, señaló que no es sorprendente que la modelo siga de cerca a Paolo: "Es su mujer. Tiene que estar donde está su esposo".



En cuanto a las reacciones de Ana Paula Consorte, quien recientemente dejó de seguir a Guerrero en redes sociales, Doña Peta comentó: "Es su carácter, yo no puedo contra su carácter. El carácter de ella es así... A mí me gustan las cosas en orden". Sin embargo, aclaró: "Todos estamos bien".

¿Por qué no estuvieron juntas Doña Peta y Ana Paula en el partido Perú vs. Paraguay?

En otra entrevista con el programa Todo se Filtra, la madre de Paolo Guerrero reiteró que su relación con Ana Paula Consorte va bien. "Nos estamos conociendo porque no la conocía... nos hemos llevado bien desde el principio", indicó.



Asimismo, explicó por qué estuvieron separadas en el Estadio Monumental durante el amistoso entre la selección peruana y Paraguay: "Yo fui en mi carro porque iba con todas mis nietas y no entrábamos en el suyo. Ella se fue con su muchacha e hijos. Ni la vi porque no sabía que estaba cerca".



En cuanto a los motivos por los que Ana Paula se alojó en el mismo hotel donde la selección peruana estaba concentrada en lugar de quedarse en su casa en Chorrillos, Doña Peta comentó que respeta su privacidad. "Quería estar sola, a veces quieres estar sola. Es mejor estar sola que con la suegra, claro", resaltó.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis