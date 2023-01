Rolling Stone publicó un extenso artículo basado en una entrevista con “El Chapo” Guzmán, la cual fue realizada por los actores Sean Penn y Kate del Castillo. | Fuente: Telemundo

Kate del Castillo volvió a referirse sobre Sean Penn, con quien entrevistó a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán en Sinaloa, México. A ocho años del escándalo, la actriz azteca reveló datos inéditos de su relación con el reconocido actor.

"Es una parte de mi vida y que, ni modo, se fue por un lado que yo no quería y así fue, pero que cuando tienes la verdad, cuando sabes el por qué hiciste las cosas que hiciste, que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que yo hice, me arrepiento de no haber seguido tal vez mi instinto y de confiar en gente que no debí de haber confiado, pero fuera de eso no me arrepiento de nada", dijo.

Sin embargo, al hablar de Sean Penn, Kate del Castillo fue tajante al expresarse sobre él: "A quien me traicionó ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices ‘¡Qué deplorable!', o sea, una persona deplorable", dijo en una entrevista con la periodista María Antonieta Collins.

En 2015 fue cuando del Castillo y Penn se reunieron con “El Chapo”, luego de que sostuvieron comunicación a través de mensajería y posteriormente quedó a cargo de realizar la biopic del capo.

¿Sean Penn traicionó a Kate del Castillo?

La periodista mexicana Lydia Cacho, amiga cercana de Kate del Castillo, aseguró que la actriz fue utilizada y traicionada por Sean Penn. Según declaraciones de Cacho al programa Al Punto, Kate se vio presionada por Sean para realizar el encuentro con Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y luego se “deshizo” de ella.

"Quien pide y exige que se haga ese encuentro fue Sean Penn, porque quería a fuerza tener esta entrevista con "El Chapo". Kate ya había acordado con los abogados que ella eventualmente enviaría a un escritor a entrevistarlo o que "El Chapo" le enviaría todos sus escritos para que ellos comenzaran a hacer el guión (de la película que planificaba hacer), es decir, Sean impulsa esto (...) la presionan para que haya ese encuentro", indicó Lydia.

“Sean se deshizo de Kate una vez que la utilizó para contactar a "El Chapo" y ya no quiso que ella firmara siquiera el artículo para la revista Rolling Stone", añadió. Asimismo la periodista recalcó que Kate corría peligro y podría sufrir represalias de parte del cártel o del gobierno.

"Me parece que corre dos peligros: corre el peligro que el cártel en un momento determinado se sienta traicionado. Pero creo también que en un momento determinado gente del Gobierno mexicano podría atreverse a hacerle daño a la actriz con tal de acallarla", puntualizó en ese entonces.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones.