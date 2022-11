Kate del Castillo se hizo conocida por su papel protagónico en la telenovela Muchachitas para Televisa en 1991. | Fuente: Instagram

Kate del Castillo ha cumplido 50 años y está en la cima de su carrera tras el estreno de la tercera temporada de ‘La reina del sur’. Al seguir promocionando la serie de Telemundo, la prensa mexicana la abordó y, aparte de preguntarle por su vida laboral, también lo hicieron por lo sentimental.

La actriz revelo sentirse feliz de volver a ver a sus padres quienes hace poco mostraron su preocupación de que no haya tenido hijos. Como se recuerda, su padre aseguró que le gustaría ser abuelo y, si ella no quiere tener bebés, que adopte.

Sin embargo, Kate del Castillo, solo atinó a comentar que está pasando por una relación sana con el director Edgar Bahena, pero dejó en claro que no desea formar una familia que incluya hijos. “Si no quise tener propios voy a andar teniendo de alguien. Soy buena onda, pero no tanto”, dijo entre risas.

Kate del Castillo, feliz por el éxito de última temporada de ‘La reina del sur’

La actriz mexicana Kate del Castillo se mostró feliz por el éxito de la última temporada de 'La reina del sur', la cual protagoniza, en un evento organizado este jueves por NBCUniversal y que reunió a actores y actrices que participan en las producciones de la empresa.

"Me siento bien, contenta, emocionada, parece que está yendo muy bien", dijo sobre la tercera temporada de la serie basada en la novela homónima del escritor español Arturo Pérez Reverte y que narra la historia de una mujer en el mundo del narcotráfico.

El éxito de la serie, que protagoniza del Castillo, llega "a pesar de que cada vez la televisión abierta está siendo más obsoleta", puntualizó.

Preguntada por el recurso que presentó Sandra Ávila Beltrán, conocida como la ‘Reina del Pacífico’, la narcotraficante en quien está inspirada la serie, por el uso de su imagen sin su consentimiento, la actriz mexicana aseguró que "no tiene nada que ver una cosa con la otra".

"El personaje de La Reina del Sur es un personaje ficticio que hizo el señor Arturo Pérez-Reverte. Una creación de su imaginación", comentó a EFE.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.