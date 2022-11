En 1991 y 1993, Christina Ricci interpretó a Merlina, la pequeña hija de “La familia Addams”. | Fuente: Composición

Christina Ricci le dio vida a Merlina Addams en los años noventa; sin embargo, esta nueva generación le dio la bienvenida a Jenna Ortega, protagonista de la nueva serie de Netflix creada por Tim Burton.

Esta vez, la joven actriz no decepcionó al público con la historia de la nueva Merlina y confesó que, para interpretarla, no le pidió ningún consejo a su antecesora: "Creo que cuando [Christina] estaba en el set, ninguno de los dos se dijo ‘Merlina’ una vez. No creo que ella quisiera interponerse en mi actuación y sentir que era autoritaria", contó.

Muchos se preguntaron por qué no le pidió ayuda a Christina Ricci por lo que Jenna Ortega admitió que no quería parecerse a la antigua Merlina. "Sentí que no quería sacar algo que ella hizo hace 30 años. Por el bien de mi propio beneficio, pero dos, sí, no quería copiarla y no quería ser demasiado como ella", dijo para MTV News.

Estas declaraciones fueron respaldadas por la misma artista quien reveló que "cada generación debería tener su propia versión de ‘Merlina’" y destacó el trabajo y la conexión que tuvo con Ortega.

“Los guiones eran realmente maravillosos. Me encanta el espíritu con el que estaban haciendo el programa. Realmente conserva mucho del espíritu de Merlina: esa dignidad, esa jovencita increíblemente segura de sí misma que sabe quién es y ganó”, dijo.

¿Merlina tendrá segunda temporada en Netflix?

Merlina es la nueva serie de Netflix que ha acaparado la atención del público que ama y recuerda a Los Locos Addams. Tras el éxito de la historia de la única hija de Homero y Morticia, los fans se preguntaron si hay posibilidad de que haya una segunda temporada.

Ante la petición del público, el cocreador Alfred Gough vio con buenos ojos una continuación: “Miles (Millar, su compañero creador) y yo estamos hablando entre nosotros al respecto. Definitivamente hay más que puedes explorar en el mundo de los Addams”, comentó para Empire.

Asimismo, planteó uno de los posibles focos a futuro sobre el crecimiento de Merlina en contraste con sus compañeros de colegio.

“La serie es realmente sobre una chica que ve el mundo en blanco y negro, y aprende que hay tonos de gris. Creo que, como cualquier relación o cualquier amistad, puede complicarse por otros factores. Nunca va a ser una navegación tranquila. Y es realmente su aprendizaje para navegar por los altibajos de la amistad”, explicó el productor.

En otro momento, Miles Millar reveló que, de darse una segunda temporada de Merlina, también podrían profundizar en la relación de la joven con el resto de los Locos Addams, incluyendo a Morticia (Catherine Zeta-Jones), Homero (Luis Guzmán) y Pericles (Isaac Ordóñez).

“Sentimos que acabamos de tocar la superficie con esos personajes y los actores son increíbles en esos papeles”, explicó el otro co-showrunner y socio de Gough. “Catherine es, creo, una Morticia icónica. La relación entre Merlina y Morticia también es esencial para la serie y la idea de que Merlina está tratando de forjar su propio camino fuera de la familia es importante”, agregó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.