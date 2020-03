Katie Holmes rompió su silencio sobre los años en que debió lidiar con la prensa sensacionalista y criar a su hija como madre soltera. | Fuente: AFP

Bajo un modelo de discreción, así quiso mantener Katie Holmes su vida privada. Sin embargo, aún tiene mucho por decir sobre su tormentoso divorcio con Tom Cruise, ocurrido en el 2012, y también sobre cómo sobrellevó la crianza de su hija Suri.

En una reciente entrevista a la revista InStyle, la actriz decidió romper su silencio y advertir que la separación con el protagonista de “Misión imposible” estuvo marcado por el acoso de la prensa. “Fueron momentos muy intensos, de escrutinio constante, y encima con una niña pequeña”, aseguró.

Para la intérprete de “Dawsons’ Creek”, serie adolescente que la llevó al estrellato a fines de la década de 1990, el asedio de los medios sensacionalistas hicieron que el proceso de divorcio con Tom Cruise fuese más difícil para ambos.

“Como persona pública, siempre he recibido mucha atención, en distintos periodos de mi vida. Y cuando tienes tanta atención, a menudo no quieres ni salir de casa porque es demasiado. Puedes sentirte consumida por lo que la gente diga, pero de repente decides hacer las cosas en tus propios términos”, relató Holmes.

Love these sweethearts who inspire me with all of their accomplishments and beautiful hearts and for bringing so much light to all of our lives! 💕🎀💕 #lalaland #losangeles #family #love #ontopoftheworld #followyourdreams Una publicación compartida de Katie Holmes (@katieholmes212) el 19 de Mar de 2017 a la(s) 8:01 PDT

CUIDAR A SU HIJA DE LA PRENSA

Por aquella época, la actriz de “Batman Begins” debió tomar algunas medidas sobre la rutina de su hija para que esta no sea expuesta demasiado ante las cámaras.

“Todo era muy intenso. Nos perseguían muchísimo a las dos cuando ella era pequeña. Y yo quería sacarla de casa, así que íbamos al parque a las seis de la mañana para que no nos vieran”, indicó Holmes.

Además, manifestó que el carácter de su hijo facilitó el manejo de la prensa. “Hay un video en el que la tengo en brazos, ella tiene como dos años y se pone a saludar a las cámaras. Es una niña muy especial”, apuntó.

Incluso, Holmes puntualizó que hubo momentos “curiosos” en público en el que fue ayudada por la gente. Como aquel episodio en el que su hija Suri y le pidió que la recogiera de la casa de un amigo. “Cogí un taxi y fui por ella, que estaba agotada. Cuando llegamos al edificio, el taxista abrió la puerta y me ayudó a bajarla para que no se despertara. Me ayudó a llevarla a casa. Fue tan amable...”, recordó.

Birthday vibes continued ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ so grateful today 💕💕💕💕💕💕💕💕💕 Una publicación compartida de Katie Holmes (@katieholmes212) el 18 de Dic de 2016 a la(s) 7:35 PST

PAPEL DE MADRE

Actualmente, Suri Cruise es una adolescente y, de acuerdo con su madre, “es muy fuerte, siempre ha tenido una gran personalidad”. Holmes puntualizó que su mayor objetivo es haberla educado “en su individualidad”.

“Asegurarme de que es 100% ella, fuerte, segura, capaz e inteligente. Escogerá una profesión y trabajará duro hasta ser realmente buena en ello”, expresó la actriz al mencionado medio.

“Suri ya tiene 14 años, ya hemos pasado por la etapa más de niña. Siento que puedo ser más creativa, que tengo más tiempo, mi propia voz”, dijo finalmente Katie Holmes, quien tras separarse de Tom Cruise y finalizar su relación con Jamie Foxx, encontró un gran apoyo en la actriz Nicole Kidman, según publicó el medio Us Weekly.