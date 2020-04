Katy Perry espera su primer bebé con Orlando Bloom | Fuente: Instagram

A inicios de marzo, Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron que esperan su primer bebé juntos, luego de que la cantante lanzara su videoclip “Never Worn White” donde luce el vientre abultado.

Tras ello, Katy Perry se presentó en la final de la Copa del Mundo de Cricket, evento que se celebró en Australia, y mostró ante el público su avanzando embarazo. La artista sorprendió a todos los asistentes quienes esperaban con ansias su show tras confesar que le gustaría tener una niña.

Pero ahora, a través de Instagram, la cantante Katy Perry compartió una imagen en la que el actor Orlando Bloom tiene el rostro con crema color rosa, con la que confirma que el bebé que espera será mujer.

"Es una niña", escribió la intérprete de Firework junto a la instantánea que ya ha logrado casi tres millones de 'likes' en solo unas horas.

Katy Perry es una de las grandes estrellas del pop en la actualidad. Su exitosa carrera comenzó a destacar con el disco "One of the Boys" (2008) y su último trabajo hasta la fecha es "Witness" (2017).



LA HISTORIA DE AMOR

Según la revista People, Katy Perry y Orlando Bloom comenzaron a salir en 2016, aunque al año siguiente rompieron su relación y permanecieron separados durante unos meses antes de reconciliarse.

En el 2019, luego del día de San Valentín, sorprendieron a sus seguidores, en Instagram, al anunciar que se habían comprometido. Ambos artistas compartieron en sus perfiles oficiales una fotografía en la que Katy aparece con un gran anillo cubriéndole la cara y en donde Orlando se encuentra a su lado. Se conoció que ambos pretendían casarse la pasada Navidad, pero los artistas pospusieron su enlace.