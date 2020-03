Keira Knightley confesó a un medio internacional que no haría más desnudos en el cine. | Fuente: AFP

No más desnudos en el set. Así de clara fue Keira Knightley durante una entrevista al Financial Time. Pese a que en el pasado filmó escenas de sexo en distintas películas, la actriz británica aclaró que esta decisión está influenciada por su rol como madre.

“Estoy realmente feliz con mi cuerpo. Ha hecho algo increíble”, afirmó en alusión a sus dos hijos —Edie, de 4 años, y Delilah, de 6 meses—, fruto de su matrimonio con el músico James Righton. “Pero tampoco quiero estar ahí parada frente a todo un equipo de grabación”, añadió.

Para la actriz de “Piratas del Caribe”, mostrarse sin ninguna prenda frente a las cámaras ya no es igual de cómodo que en el pasado. “Me he sentido cómoda antes con más desnudos que ahora. He tenido hijos, tengo treinta años, estoy muy feliz con mi cuerpo”, aseguró. Y, más adelante, bromeó sobre ser madre: “¡Los pezones caen!”.

FILTRACIÓN DE ESCENAS

Otra razón poderosa para que Knightley se muestre adversa a mostrarse desnuda en las producciones es el riesgo que conlleva hacerlas en un mundo donde se filtran constantemente estas escenas más allá de la película.

“Antes hacías una escena de sexo y solo se veía en la película. Tal vez algún periódico desagradable podía ponerlo en algún sitio, eso era todo. Ahora puedes cogerlo y ponerlo en un lugar completamente diferente, como un sitio porno”, sentenció.

La actriz que hizo un topless para “The Edge of Love”, en el 2008, manifestó que ahora puede evitar este tipo de escenas gracias a un doble. “Puedo elegir un doble de cuerpo. ¡Es un proceso de selección interesante! Es como: ‘Es un poco como tú, pero mejor. Ella tiene un cuerpo encantador así que puede hacer eso’”, expresó.

Además, si bien Knightley confesó que su autoestima no está nada baja, apuntó que no siente “la necesidad de enseñar tanto”. Como se recuerda, actualmente la artista se encuentra en pleno rodaje de “Silent Night”, junto a Mattew Goode.