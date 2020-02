El smarthphone TONE se suma a combatir el sexting y la publicación de fotografías íntimas. | Fuente: Pixabay

El celular perfecto para el control parental. Se sabe que los niños y adolescentes son propensos a ser víctimas de child grooming, o amenazas de pederastas en redes sociales. La compañía japonesa TONE ha creado un smartphone dirigido al público menor de edad, con el fin de evitar estos riesgos.

De esta forma, una de las funciones del teléfono será bloquear los “nudes”, o todo tipo de desnudos calificados como contenido explícito. Cabe destacar que tomarse fotografías íntimas es peligroso tanto para adolescentes como adultos… Ya debemos haber entendido este punto con mediáticos casos como el hackeo a Jeff Bezos o a famosas estrellas de Hollywood.

Este tipo de contenido multimedia en los celulares no debería ser utilizado o visto por nadie más que por el propietario, pero el internet —y específicamente las redes sociales— no cuentan con una regulación que pueda prevenir la viralización de material no autorizado. No obstante, los menores pueden tomar a la ligera estas situaciones.

A través de una inteligencia artificial, el dispositivo móvil TONE e20 no permitirá las fotografías de cuerpos desnudos, o también llamados “nudes” en el lenguaje cibernético. Según su página web oficial, la IA verificará todo lo que se ponga delante de la cámara, y dictaminará si se trata de una foto sin ropa.

En esa misma línea, el smartphone incluye una opción que puede se suma a la protección de menores en los teléfonos: si el usuario intenta tomarse este tipo de fotos, avisará a los padres inmediatamente.

“La nueva función TONE Camera detecta y regula la fotografía inapropiada, como la desnudez por IA, y notifica a los terminales de los padres. Podemos proteger al niño del daño de autorretrato”, se lee en la descripción del móvil.

El celular japonés se propone combatir el sexting — una práctica común entre adolescentes y jóvenes— así como la publicación no autorizadas de fotografías íntimas. El TONE e20 tiene una triple cámara trasera y trabaja con Android 9, batería de 3.900 mAh, un procesador MediaTek Helio P22, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento, pantalla de 6,26 pulgadas HD+ y doble SIM.