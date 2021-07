Kevin Feige: “La noción de explorar el pasado, presente y futuro del UCM está para todos nuestros personajes”

Durante la conferencia de prensa global de “Black Widow” en la que participó RPP Noticias, Feige fue consultado si la mirada al pasado de esta cinta en solitario protagonizada por Scarlett Johansson podría aplicarse a otros personajes del UCM que pasaron o están en la franquicia actualmente.

Más de una década después del inicio del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), con la cinta de Iron Man, las historias alrededor de los superhéroes que forman parte de la franquicia parecen no tener fin. Algo que parece tener claro Kevin Feige, presidente de Marvel Studios.

Durante la conferencia de prensa global de “Black Widow” en la que participó RPP Noticias, Feige fue consultado si la mirada al pasado de esta cinta en solitario protagonizada por Scarlett Johansson podría aplicarse a otros personajes del UCM que pasaron o están en la franquicia actualmente.

“Bueno, ciertamente esta película y esta historia es un caso particular para Natasha (Romanoff). Pero, la noción de explorar el pasado, presente y futuro del UCM ciertamente está en las cartas para todos nuestros personajes. Esta historia en particular, con este elenco es muy personal y específico para Natasha”, comentó.





Esta visión particular de la historia de la Viuda Negra fue diseñada por la directora Cate Shortland. Para ella, la mezcla de escenas de acción, muy al estilo Marvel, con otras de corte emocional fue parte de la concepción de la idea de la cinta en solitario. | Fuente: Composición

MERECIDO PROTAGÓNICO

Esta visión particular de la historia de la Viuda Negra fue diseñada por la directora Cate Shortland. Para ella, la mezcla de escenas de acción, muy al estilo Marvel, con otras de corte emocional fue parte de la concepción de la idea de la cinta en solitario.

“Desde el principio, cuando hablamos de la película, sabíamos que tenía que hablar de dos cosas: Natasha como individuo, lo que le había pasado y quién era ella al principio de la película; y, que debería ser como un paseo en un parque de atracciones, muy estimulante. Así que supongo que pensamos que queríamos que fueran las dos cosas: que fuera crudo y que esas cosas encajaran a la perfección. Así que siempre fue como ponerla a ella en el centro (de la película), pero asegurándonos de no permitir que el trauma de su pasado la arrastrara, sino que respondiéramos (a eso) y, a menudo, lo hacíamos con humor”, mencionó la directora.

Además, como lo mencionó antes, las escenas de lucha, muy al estilo Marvel, fueron parte de esta cinta que muestra a Natasha Romanoff después de los acontecimientos de “Captain America: Civil War” y antes de que iniciara “Avengers: Infinity War”.

“Intentamos hacer fue diferentes peleas. Digamos que estamos viendo una pelea en el puente con el TaskMaster. Ella está tratando de usar sus habilidades, pero ese personaje con el que está luchando puede hacer lo que ella puede hacer básicamente. Entonces ella, Natasha, no puede usar esas habilidades. […] Cuando hablé de la película con el coreógrafo (de las escenas de acción), que se trataba de crear era ver a los humanos pelear, no a los superhéroes. Y luego tendrían que luchar de verdad. Kevin (Feige) habló de que siempre quiso que Natasha tuviera algo en juego. Así que no era como si las peleas pudieran ser simplemente una coreografía perfecta. Tenía que haber pequeños momentos de accidentes, desordenes y cosas que no esperabas, y eso fue muy divertido”, añadió.

“BLACK WIDOW” EN EL UCM

Kevin Feige explicó que saber el destino y sacrificio de Natasha Romanoff en “Avengers: Endgame”, sí influyó en cómo se cuenta la historia en “Black Widow”.

“Nosotros sabíamos muy específicamente que había un gran período de su vida de Natasha que no conocíamos: no solo de su infancia, sino del tiempo entre ‘Civil War’ e ‘Infinity War’ y sentíamos era maduro para enfocarnos creativamente en descubrir más sobre su pasado y más sobre su presente, también con todo este encantador elenco se da una pista sobre el legado en el futuro, todo al mismo tiempo, gracias a Cate Shortland”, mencionó.

Los fanáticos de Marvel siempre han tenido un particular interés en el pasado de personajes principales (y a veces, secundarios) como Natasha Romanoff. Para Feige la interpretación de Scarlett Johansson fue clave para que el público empatizara con el personaje.

“Scarlett Johansson es una intérprete increíble y con todas y cada una de sus apariciones (en pantalla) se aprendió más, vimos más y queríamos saber más. El hecho de que finalmente tengamos una película completa dedicada a ella fue muy emocionante para todos nosotros”, sostuvo en la conferencia de prensa global.

Para Cate Shortland, crear esta historia de Natasha Romanoff fue similar a anteriores películas del entretejido tapiz de Marvel.

“De alguna manera fue muy similar porque cuando estábamos en el set te olvidas de la infraestructura, estás tan obsesionado con lo que está haciendo ahora Rachel (Weisz), Florence (Pugh), David (Harbour) o Scarlett (Johansson). […] Cuando entras en Marvel, piensas que será como este gran estudio, pero en realidad solo había gente muy emocionada y decente que quería hacer una buena película conmigo. Y esa fue la parte hermosa, que simplemente hay tanta colaboración y construyendo sobre ideas”, finalizó.

EL DATO

“Black Widow”

Llega a Disney+ el 9 de julio con Premier Access. El costo adicional para el acceso es de 54.90 soles.

Además, en algunos países, se estrena en salas de cine a nivel mundial.

