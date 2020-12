Como si se tratara de una tradición, el controversial actor de Hollywood publicó un nuevo video. | Fuente: YouTube

Kevin Spacey reapareció con un nuevo mensaje de Navidad, tal como lo ha hecho en los dos últimos años desde que fue acusado de acoso y agresión sexual por diferentes hombres. A la fecha, los casos no han progresado y la defensa del actor de Hollywood se ha mantenido sólida frente a una batalla judicial que inició en el 2019.

En un año tan atípico por la pandemia, Spacey se grabó en un parque –sin mascarilla– y dedicó un mensaje de esperanza a todos sus seguidores en tiempos complicados. A diferencia de sus anteriores clips, este tiene un tono mucho menos frontal hacia las acusaciones en su contra y dirige sus palabras a quienes más necesitan ayuda.

“Si estás parado en un lugar en el que ya no puedes permanecer de pie, si estás sufriendo, si necesitas ayuda, si te sientes culpable o avergonzado, si estás luchando con tu identidad, si tu espalda está contra la pared, o si sientes que no hay camino para ti, sea cual sea tu situación, te prometo que hay un camino”, menciona el protagonista de “House of Cards” mientras camina por el lugar.

Bajo el título “1-800 XMAS”, haciendo referencia a una línea de ayuda, el controversial Kevin Spacey dedicó un discurso de aliento al mundo: “En este momento, durante estas fiestas y más allá, incluso si no lo sientes, hay personas que comprenden y pueden ayudar, porque no estás solo”.

El video de la estrella estadounidense fue publicado en su canal oficial de YouTube, el cual utiliza ocasionalmente y sobre todo para compartir esta clase de contenido que se ha convertido en una tradición de cada 24 de diciembre. Aunque tenga una gran cantidad de detractores, también hay fans que lo apoyan a pesar de todo.

DISTANCIADO DE HOLLYWOOD

A partir de las acusaciones por acoso y agresión sexual en su contra, Kevin Spacey se ha mantenido alejado de los reflectores y evita las apariciones públicas. El año pasado, empezó su batalla legal por esos supuestos delitos, pero las denuncias fueron archivadas o la defensa del artista resolvió llegar a un acuerdo para evitar un juicio.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“Aura” es una novela corta de género fantástico. La historia sucede en una casona vetusta habitada por la bella protagonista que vive encerrada en la misma ¿por qué? Partiendo del realismo y evolucionando a lo fantástico, encontraremos la respuesta a la interrogante.