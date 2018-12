"Let me be Frank" se titula el video subido por kevin Spacey. | Fuente: Twitter: @KevinSpacey

Kevin Spacey habló después de haber estado un año ausente, tras la acusaciones de abuso sexual que pesan en su contra. Pero lo particular fue que armó su defensa interpretando al personaje de Frank Underwood de la popular serie ‘House of Cards’.



A través de Twitter publicó un video titulado “Let Me Be Franck” (Déjenme ser franco), haciendo un juego de palabras con el nombre de su personaje. Aquí expone su defensa contra las acusaciones de abuso sexual.

"Sé lo que quieres. Oh, claro, puede que hayan intentado separarnos, pero lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado poderoso. Después de todo, lo compartimos todo tú y yo. Te conté mis secretos más profundos y oscuros, te mostré exactamente lo que la gente es capaz de hacer. Te impacté con mi honestidad, pero más que nada te desafié e hice pensar. Y confiaste en mí, aunque sabías que no debías"; inicia el video haciendo refrencias a la serie "House of Cards".

"Sé lo que quieres. Me quieres de vuelta. Por supuesto, algunos creen todo y solo están esperando con la respiración detenida para escucharme confesar; se mueren por hacer que diga que todo lo que ellos dijeron es cierto y que obtuve lo que me merecía. ¿No sería fácil? Que sea todo tan simple... pero tú y yo sabemos que nada es tan simple; ni en la política y la vida"; comenta en seguida.



"¿Pero ustedes no creerían lo peor sin tener pruebas, no? No se apurarían a juzgar sin conocer los hechos, ¿cierto? ¿O ya lo hicieron? No, ustedes, no. Ustedes son más inteligentes que eso", finaliza.