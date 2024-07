"Merece la oportunidad de recuperar su carrera": Kevin Spacey será premiado en Italia por su contribución al cine

El actor estadounidense Kevin Spacey será premiado el 21 de julio por su carrera cinematográfica en un festival en el antiguo teatro de la ciudad siciliana de Taormina (sur de Italia), donde está previsto que lleve a cabo una recital.

"Es un monumento atemporal en la historia del cine y del teatro que sin duda merece la oportunidad de recuperar su brillante carrera", señalaron a medios locales Michel Curatolo y Marco Fallanca, presidente y asesor artístico del Premio de las Naciones.

El ganador de dos Oscar -como actor de reparto en The Usual Suspects (1995) y como protagonista en American Beauty (1999)- tiene previsto actuar durante la gala de este premio en el teatro de Taormina, patrocinado por la Región de Sicilia y el Senado italiano.

No es la primera vez que Italia reconoce a Kevin Spacey, ya que en 2022 recibió el premio del Museo del Cine de Turín (norte) donde además impartió una clase magistral.

El actor ha caído en desgracia en los últimos años tras ser acusado y juzgado de varios presuntos delitos de abusos sexuales.

El protagonista de House of Cards, de 64 años, fue absuelto el pasado año de una serie de delitos sexuales alegados por cuatro hombres entre 2001 y 2013 tras un juicio en Londres, y también ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

Kevin Spacey se quebró al confesar que están embargando su casa

A mediados de junio, Kevin Spacey, rompió en llanto en una entrevista al revelar que estaba perdiendo su casa en Baltimore debido a las deudas que contrajo. En una entrevista en el programa Piers Morgan Uncesored, el protagonista de House of Cards, de 64 años, habló de los problemas legales que atraviesa.

En la entrevista, emitida en parte en la red social X, el conocido periodista Piers Morgan pregunta a Kevin Spacey dónde vive ahora y el protagonista de Usual Suspects, visiblemente conmocionado responde: "Bueno, es gracioso que hagas esa pregunta porque esta semana, el lugar donde he estado viviendo en Baltimore está siendo embargado".

"Mi casa se vende en una subasta. Así que tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas. Así que la respuesta a esa pregunta es que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar House of Cards allí", explicó.

Este año se estrenó un documental titulado Spacey Unmasked (Spacey desenmascarado), que presenta testimonios de hombres sobre eventos que dicen tuvieron lugar entre 1976 y 2013 y se relacionan con lo que describen como comportamiento sexual no deseado de Kevin Spacey, acusación que el actor negó. EFE