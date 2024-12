Khloé Kardashian vuelve a terapia tras la filtración de "algo privado" por su anterior terapeuta

Khloé está retomando la terapia, gracias a la insistencia de su hermana Kim, después de una experiencia “impactante” que casi la hace renunciar para siempre a este recurso.

Mientras atravesaba su difícil divorcio del exjugador de baloncesto Lamar Odom en 2013, Khloé Kardashian vio filtrarse en la prensa algo privado que le compartió a su terapeuta. La estrella de Keeping Up with the Kardashians, reveló a Bustle: “Supe que mi terapeuta había filtrado esa información porque no había otra forma de que eso saliera a la luz”.

La traición la llevó a una decisión drástica: “Dejé de ir a terapia y comencé a ir al gimnasio. Necesitaba una forma de liberar mi estrés, pero ya no confiaba en nadie más. El lugar en el que me sentía más segura era el gimnasio”, compartió Khloé, quien ahora tiene 40 años.

Khloé Kardashian vuelve a la terapia

Este incidente motivó que Khloé perdiera la confianza en la terapia. “Fue muy impactante y difícil de creer, pero no había forma de que esa información proviniera de otro lugar”, recordó la celebridad, señalando que en lugar de buscar otro terapeuta, optó por concentrarse en sus entrenamientos.

Sin embargo, en un episodio reciente de The Kardashians, tanto su hermana Kim como su mejor amiga, Malika Haqq, la animaron a regresar a la terapia tradicional. Según contó Khloé a Bustle, cuando cumplió 39 años, decidió comenzar a ver al mismo terapeuta que consulta Kim.

“Kim insistió mucho. Yo le dije: ‘Lo haré por ti’”, confesó. Aunque inicialmente se resistió, compartió que después de las primeras sesiones pensó: “Wow, esto es bueno. Lo necesitaba”. Su terapeuta incluso le sugirió que fuera con más frecuencia. “Me dijo: ‘Creo que deberías venir tres veces por semana’. ‘Realmente necesitas estar aquí’".

Khloé Kardashian saltó a la fama junto a sus hermanas Kim y Kourtney en el icónico reality 'Keeping Up with the Kardashians'.Fuente: Instagram: @khloekardashian

¿Khloé Kardashian volverá a las citas?

Aunque pudo superar la traición de su anterior terapeuta, hay un límite que Khloé no está lista para cruzar: su situación sentimental. La estrella de telerealidad dejó claro que, por el momento, no tiene interés en salir con nadie. Tras tres años de estar soltera, aseguró: “Me concentro en mis hijos, en mi trabajo y en mí misma, y soy tan feliz”.

“Simplemente estoy soltera. Tengo tanto poder y fortaleza en eso”, afirmó. También expresó que no desea que nada perturbe su equilibrio actual. “Estoy en un lugar tan bueno ahora, no quiero que algo interfiera”, comentó, aunque también admitió que “salir hoy en día da mucho miedo”.

“No voy a conocer a alguien por las redes sociales”, dijo. “No voy a un restaurante donde hayan paparazzis y todos digan que nos vamos a casar la próxima semana. No voy a tu casa porque, ¿y si me matas? Tú no vienes a mi casa, ¡tengo hijos! Y no voy a un hotel, eso sería presuntuoso. Entonces, ¿qué se hace?”, reflexionó.

