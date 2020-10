Camilo y Evaluna Montaner son los anfitriones de los Kids' Choice Awards 2020. | Fuente: Instagram

Nickelodeon sorprendió a los fanáticos de los Kids’ Choice Awards 2020 que se realizarán en México ya que los anfitriones serán la pareja del momento: Camilo y Evaluna Montaner. La premiación se llevará a cabo el martes 3 de noviembre a las 8 p.m. donde la gala estará llena de slime.

El colombiano nominado a los Latin Grammy y la actriz de “Club 57” serán la combinación perfecta para celebrar esta edición que congregará a diferentes artistas como Danna Paola, Sebastián Yatra, Guaynaa y más.

Aparte de animar el evento, también presentarán una actuación musical en la cual aseguraron que sus fanáticos se sorprenderán.

"Evaluna y yo estamos muy emocionados de participar juntos en la conducción de los Kids’ Choice Awards. Como siempre haremos todo lo posible para que La Tribu se la pase muy bien con nosotros, desde cantar hasta bañarnos en slime si es necesario. Queremos que pasemos un momento rico juntos, nos vemos muy pronto”, comentó el intérprete de “Vida de rico”.

La edición de la premiación celebrará a lo mejor de la cultura pop infantil como juegos, películas, actores, y muchos más quienes están nominados a recibir el famoso y tan ansiado blimp naranja.





SEBASTIÁN YATRA CANTARÁ CON DANNA PAOLA

Feliz de estar en México por los Kids' Choice Awards, el cantante colombiano Sebastián Yatra aseguró tener una gran responsabilidad con su público más joven y que parte del éxito que ha logrado con los niños se debe a que él se considera a sí mismo un niño.



"Siempre he tenido una conexión muy grande porque yo soy un niño al final del día, me la paso jugando y molestando, yo hablo con un niño y me divierto más que nunca, es una responsabilidad grande la que siento, pero sobre todo una alegría enorme", contestó a Efe el cantante colombiano.



Después de ocho meses de estar alejado de tierras aztecas, Yatra se confiesa feliz de regresar y se prepara para ser parte de los premios Kids Choice Awards México 2020 que se realizarán el próximo 3 de noviembre y en los que tendrá dos presentaciones.



"Nunca pensé que en este momento de mi vida pasaría ocho meses de mi vida sin venir a México y valoro tanto poder regresar, nos estamos inventando cosas 'cool', estaré cantando con Danna Paola y mi nuevo sencillo 'Chica ideal'", aseguró en entrevista con medios mexicanos. (EFE)

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Hay quien considera a “La regenta” la obra más importante de la literatura española del siglo XIX y la segunda en importancia tras "El Quijote".