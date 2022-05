Bob Mackie, diseñador del vestido que llevó Kim Kardashian a la Met Gala, criticó su uso por parte de de la socialité. | Fuente: AFP

El pasado 2 de mayo, se realizó la Met Gala, a la que Kim Kardashian asistió con el icónico vestido que usó Marilyn Monroe el día que le canto "Happy Birthday, Mr. President" al entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy.

Dos semanas después del evento, Bob Mackie, quien trabajó el diseño del vestido junto con el francés Jean Louis, se manifestó sobre el hecho de que haya vuelto a ser usado por la celebridad. “Pensé que fue un gran error”, comentó el diseñador a Entertainment Weekly.

"[Marilyn] era una diosa. Una diosa loca, pero una diosa. Era simplemente fabulosa. Nadie es fotografiado así. Y fue hecho para ella. Fue diseñado para ella. Nadie más debería verse con ese vestido", explicó Bob Mackie, de 82 años, quien añadió que el uso del vestido afecta su preservación, ya que tiene un importante valor histórico.

La presentadora de TMC Alicia Malone, que conversó con Mackie para una próxima producción sobre moda en el cine, señaló que esos vestidos suelen conservarse en ambientes controlados. “Fue bastante alarmante que ella [Kim Kardashian] lo usara. Personalmente, desearía que hubiera usado una réplica en lugar del real”.

Sin embargo, la misma Malone no negó que existan similitudes entre Marilyn Monroe y Kim Kardashian: “Son mujeres que han cambiado el ideal de belleza en su momento”.

Kim Kardashian bajó de peso para usar el vestido

En el 2016, se supo que el icónico vestido, que cuenta con 2500 cristales cocidos a mano, fue subastado por nada menos que 4.8 millones de dólares, para más tarde ser adquirido por el Museo De Ripley.

El la última Met Gala, Kim Kardashian lució el vestido y declaró a Vogue cómo se le ocurrió la idea: “después de la gala de septiembre del año pasado, pensé qué habría hecho para el tema americano si no hubiera sido el look de Balenciaga. ¿Qué es lo más americano que se te ocurre? Y eso es Marilyn Monroe".

Pero llevar el vestido no fue sencillo para la socialité, pues debió bajar cerca de 16 libras (7.2 kilos). “Me ponía un traje de sauna dos veces al día, corría en la caminadora, eliminaba por completo todo el azúcar y todos los carbohidratos, y solo comía las verduras y proteínas más limpias… No me morí de hambre, pero fui muy estricta", explicó Kim Kardashian.

Esto se debe a que el vestido no puede ser alterado. Le fue entregado por el mismo Museo De Ripley, en un vuelo privado, para conservarlo de la mejor manera.

