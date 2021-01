El divorcio de Kim Kardashian y Kanye West se acerca rápidamente. | Fuente: Instagram

La historia de amor entre Kim Kardashian y Kanye West parece que pronto llegará a su fin. Una separación se acerca rápidamente, de acuerdo a People, después que la pareja dejara de ir por completo a consejería matrimonial.

Incluso, una fuente señaló que el músico conversará esta semana con "abogados sobre el divorcio". Por el momento, ninguna de las celebridades ha dado comentarios al respecto.

Tan solo hace dos semanas múltiples fuentes aseguraban que Kim Kardashian planeaba presentar los papeles para la separación.

"No están en la misma página en lo que se refiere a su futuro como familia", señalaba una fuente como una de las razones del distanciamiento. Otro punto es que la estrella del reality "Keeping Up with the Kardashians" siente que su futuro no va en la misma línea con los proyectos de Kanye West, especialmente luego de su candidatura a la presidencia de EE.UU.

"Ella se ha vuelto más independiente y ha perdido la paciencia con sus payasadas, diatribas, la campaña presidencial y tuits", indicó una fuente de la industria televisiva.

La pareja se casó en 2014 y tienen cuatro hijos juntos: North, Chicago, Saint y Psalm, el menor que cumplirá 2 años en mayo.

Ella ha triunfado en la televisión con "Keeping Up with the Kardashians", y es una de las celebridades más populares en las redes sociales (tiene 200 millones de seguidores en Instagram).

Por su parte, West está considerado como uno de los raperos más importantes de la historia gracias a discos como "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" (2010) y "Yeezus" (2013).

WEST Y KARDASHIAN, BIENES EN COMÚN

A casi siete años de matrimonio, Kim Kardashian y Kanye West adquirieron bienes inmuebles, entre los cuales se incluyen una mansión ubicada en Calabasas (Los Ángeles, EE.UU.), dos ranchos en el estado de Wyoming y un condominio en Miami. Todos suman US$ 58 millones.

Aparte de las propiedades, cabe tener en cuenta los USD 5 millones en obras de arte, los US$ 3,2 millones en joyas y los US$ 4 millones en automóviles. Y a ello, agréguese los USD 300 mil que ambos han invertido en ganado.

Hechas las sumas, además de las riquezas personales de cada uno, la pareja tendría una fortuna total de US$ 2.080 millones. De realizarse el divorcio, sin duda habrá mucha tela por cortar.