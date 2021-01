Kim Kardashian y Kanye West parecen estar cerca del divorcio, según anunciaron diversos medios estadounidenses. | Fuente: EFE

El divorcio entre Kanye West y Kim Kardashian, una de las parejas más populares del mundo del espectáculo, parece inminente, de acuerdo con la prensa del corazón de Estados Unidos. Y no cabe duda de que a esta posible separación le seguirá el reparto de una exorbitante fortuna.

Aunque una fuente asegura que el rapero y la socialité, que contrajeron matrimonio en el 2014, ya no viven juntos desde hace meses, lo cierto es todavía no hay nada decidido entre ambos. Lo que sí puede saberse con certeza, sin embargo, es la suma que deberán dividirse si su ruptura prospera.

Los medios estadounidenses que hablan de la fortuna de West y Kardashian aseguran que los dos firmaron un acuerdo prenupcial, pero la repartición de bienes puede alterarse debido a los cuatro hijos que la pareja tiene en común.

Algo, por otro lado, es seguro: ninguno de los dos saldrá quebrado de este proceso, si la ruptura matrimonial se concreta. Pero, de acuerdo con los cálculos realizados por la revista Forbes, West terminaría con una fortuna poco mayor a la de Kardashian.

LA RIQUEZA DE KANYE WEST

Según la revista Forbes, Kanye West cuenta con una fortuna que alcanza los USD 1260 millones. Sin embargo, en abril de 2020, el rapero respondió a dicho medio que se equivocaba en cuanto a su patrimonio.

“No son mil millones. Son USD 3,3 mil millones [los que tengo], nadie en Forbes sabe contar”, dijo entonces. La revista, no obstante, continuó defendiendo la cifra que reveló, luego de volver a realizar sus cálculos.

¿De dónde proviene la riqueza del rapero? La mayor parte de su marca de calzado Yeezy, que le pertenece en su totalidad y se hizo famosa por el elevado costo de cada par de zapatillas: un total de 200 dólares.

Aunque es Adidas la marca que produce, comercializa y distribuye estas piezas de calzado, el cantante de "Gold Digger" obtiene de allí el 11% de los ingresos anuales, porcentaje que, según Forbes, le granjeó una ganancia de USD 1300 millones en el 2019.

LA RIQUEZA DE KIM KARDASHIAN

Por otro lado, de acuerdo con el cálculo hecho también por Forbes, Kim Kardashian tiene aproximadamente una fortuna de 750 millones de dólares. Si bien la cifra es menor a la de su actual esposo, la revista sostuvo que la socialité tiene mayor liquidez.

Su marca de cosméticos KKW Beauty representa una de sus mayores fuentes de ingreso. Solo esta empresa le reporta una riqueza USD 500 millones a la célebre empresaria, quien al contrario de West no depende tanto de la marca de belleza que dirige.

Otra poderosa fuente de ingreso para Kardashian fue el programa “Keeping Up With the Kardashians”, a lo que se suma una aplicación que tiene a su nombre y su trabajo como modelo y promotora de marcas de primer nivel.

De hecho, en el 2020, la celebridad de 40 años aumentó su fortuna al vender el 20% de KKW Beauty a la empresa transnacional Coty. Fueron nada menos que USD 200 millones.

WEST Y KARDASHIAN, BIENES EN COMÚN

En sus seis años de matrimonio, Kim Kardashian y Kanye West adquirieron bienes inmuebles, entre los cuales se incluyen una mansión ubicada en Calabasas (Los Ángeles, EE.UU.), dos ranchos en el estado de Wyoming y un condominio en Miami. Todos suman USD 58 millones.

Aparte de las propiedades, cabe tener en cuenta los USD 5 millones en obras de arte, los USD 3,2 millones en joyas y los USD 4 millones en automóviles. Y a ello, agréguese los USD 300 mil que ambos han invertido en ganado.

Hechas las sumas, la pareja tendría una fortuna total de USD 2080 millones. De realizarse el divorcio, sin duda habrá mucha tela por cortar.