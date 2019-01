Kim Kardashian y Kanye West son padres de tres niños: North, Saint y Chicago. | Fuente: AFP

Kim Kardashian y su esposo Kanye West sumarán un integrante más a la familia. La pareja de famosos tomó la decisión de recurrir a un vientre subrogado para sumar a su cuarto hijo.

Así lo reveló la revista People, que además señaló que esta decisión se debió a que ellos aún tenían un embrión fertilizado. Sin embargo, la salud de la estrella de “Keeping Up with the Kardashians” no era la indicada para pasar por un nuevo proceso de gestación.

Por otro lado, el medio especializado US Weekly, aseguró que se trata de un varón y que nacerá en mayo para unirse a los otros hijos de la pareja: North (5 años), Saint (3 años) y Chicago (11 meses).

Como se recuerda, hace algunos meses, Kim Kardashian aseguró que Kanye West la presionaba para tener más hijos. “Me tiene acosada. Él quiere siete, tiene ese número metido en la cabeza”, contó en un episodio de su reality show.

De momento, Kim y Kanye no se han manifestado respecto a las revelaciones de la revista People y US Weekly.