Kim Kardashian recibió advertencias de las autoridades por burlar repetidamente las restricciones de agua en su residencia de California. | Fuente: AFP | Fotógrafo: Patrick T. Fallon

En California (Estados Unidos), muy afectada por la sequía, celebridades como Kim Kardashian y Sylvester Stallone recibieron advertencias de las autoridades por burlar repetidamente las restricciones de agua en sus residencias, informó el lunes Los Angeles Times.

Estrictos límites de consumo de agua rigen en franjas del sur de California, incluidos los acomodados barrios de Calabasas y Hidden Hills, cuando el oeste de Estados Unidos soporta su vigésimotercer año consecutivo de sequía, agravada por el cambio climático causado por la actividad humana.

A pesar de esto, más de 2000 residentes de estos dos exclusivos barrios al norte de Los Ángeles, conocidos por sus grandes jardines verdes y piscinas gigantes, continúan sobrepasando los límites, a menudo en cantidades asombrosas.

Los consumos de Kim Kardashian y Sylvester Stallone

Las estrellas de los 'reality shows' Kim y Kourtney Kardashian se encontraban entre los reincidentes en junio, informó el periódico, en base a información obtenida a través de una solicitud de la Ley de Registros Públicos.

Una casa de Hidden Hills y un lote adyacente propiedad de un fideicomiso vinculado a Kim Kardashian excedieron su asignación de agua en un total combinado de 1,05 millones de litros para el mes, mientras que la propiedad de su hermana Kourtney en las cercanías de Calabasas superaba los 379 000 litros.

Por otra parte, la propiedad del protagonista de "Rocky" en Hidden Hills, valorada en 18 millones dólares, excedió los límites de consumo de agua en junio en casi 900 000 litros, o 533%, tras estar el mes anterior unos 740 000 litros por encima de lo permitido, indicó el diario.

Las sanciones contra los infractores

Los infractores reincidentes reciben primero multas por cientos de dólares, pero pueden terminar viendo sus suministros reducidos a un goteo.

Las autoridades del distrito hídrico de Las Vírgenes, que abarca a Calabasas y Hidden Hills, ya instalaron dispositivos metálicos de restricción de flujo en las válvulas de cierre de unas 20 propiedades, informó el LA Times.

Un representante de las Kardashian no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la AFP.



El abogado de Sylvester Stallone le dijo al Times que la situación podría estar "tergiversada" para una propiedad que tiene unos 500 árboles, diciendo que su cliente había instalado "proactivamente" un sistema de riego por goteo y dejado morir algunas plantas.



Otras celebridades infractoras

Entre los famosos mencionados en la investigación del periódico estaban también el comediante Kevin Hart y la ex estrella de baloncesto de la NBA Dwyane Wade.

Ciudad de muchas palmeras, Los Ángeles también se conoce por sus exuberantes y verdes jardines, a menudo mantenidos con rociadores automáticos.

Pero los residentes están reemplazando cada vez más sus sedientos céspedes con plantas nativas de esta región desértica, y el portavoz de Las Vírgenes, Mike McNutt, dijo que confiaba en el ejemplo que pueden dar las celebridades.

"Necesitamos que den un paso al frente", señaló.



(Con información de AFP).

