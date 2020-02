Dejó a su hijo Michael sin herencia: Kirk Douglas dona la mayor parte de sus US$ 61 millones a la caridad

Kirk Douglas, fallecido ícono del Hollywood clásico, donó la mayor parte de su fortuna a la caridad. Su hijo Michael no aparecía como beneficiario. | Fuente: Instagram Michael Douglas

Kirk Douglas, ícono del Hollywood clásico, era conocido por su filantropía y apoyar diversas causas educativas y médicas. Tras fallecer a los 103 años, se conoció que decidió donar la mayor parte de su fortuna ─estimada en US$ 61 millones─ a la caridad. De esta manera, su hijo Michael no aparecía como beneficiario de la herencia.

En total, quería que se repartieran US$ 50 millones a través de la Fundación Douglas. Como favorecidos aparecían la Universidad St. Lawrence, el Templo Sinaí de Westwood, el Kirk Douglas Theatre de Culver City y el hospital de niños de Los Angeles, según medios internacionales.

Los US$ 11 millones restantes habrían sido repartidos entre diferentes miembros de su familia, aunque no a su hijo Michael. El actor, de 75 años, posee una fortuna propia de US$ 300 millones.

La relación entre padre e hijo pasó por momentos de tensión debido a cierta competencia laboral entre ambos y a los problemas de adicción del menor. Pero ya llevaban varios años reconciliados.

FILÁNTROPO

Kirk Douglas ─leyenda de Hollywood y protagonista de "Espartaco"─ falleció a los 103 años el pasado 5 de febrero. En 1943 se casó con Diana Dill, juntos fueron padres de Michael y Joel. Tras divorciarse volvió a contraer matrimonio con Anne Buydens, madre de Peter y Eric.

La pareja reconstruyó 400 patios escolares en Los Ángeles y fue responsable de la construcción de la unidad de Alzheimer del Hogar del Fondo del Cine y la Televisión en Woodland Hills, California. En varias ocasiones manifestó su intención de donar la mayor parte de su fortuna cuando él y su esposa murieran.

LEGADO

Kirk Douglas se encontraba bien de salud hasta que sufrió un derrame cerebral en 1996. Fue una de las últimas estrellas de la era dorada de Hollywood junto con Olivia de Havilland. Apareció en más de 90 películas, aunque tuvo su mayor auge como estrella de cintas taquilleras en la década de 1950. Protagonizó dramas, westerns y filmes de guerra.

Entre sus películas más recordadas están "Espartaco" (1960), "La patrulla infernal" (1957) y "Los vikingos" (1958).