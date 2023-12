Pedro Suárez Vértiz murió a los 54 años

La música peruana está de luto por la pérdida del cantante Pedro Suárez-Vértiz, quien falleció hoy a los 54 años, a las 6:55 a.m. Con inolvidables éxitos como Un vino, una cerveza, No pensé que era amor y Me estoy enamorando, el músico deja un legado que ha marcado profundamente el panorama del pop-rock peruano.

El último mensaje compartido por el cantante en X (antes Twitter) nos llevaba a una profunda reflexión sobre la existencia: "Intento anular mis "yo" destructivos siempre. La disciplina con esperanza es la única solución. Busco no andar satisfaciéndome todo el tiempo con placeres, dinero o cosas nuevas. Recuerden la frase 'rico no es quien más tiene sino quien menos necesita'".

En breve más información...