Kylie Jenner aparecerá en la revista Playboy. | Fuente: Instagram

En febrero del 2018, la menor del clan Kardashian —y la más popular en Instagram—, Kylie Jenner anunció a través de su cuenta de Instagram lo que ya se sospechaba: se había convertido en madre de una bebé producto de su relación con el rapero y productor musical Travis Scott.

Además de su familia, sus hermanas y sus miles de fotografías en Instagram —que superan los 10 millones de likes—, Kylie Jenner es una exitosa empresaria, pues ha lanzado su línea de maquillaje y, solo hace dos meses, su colección de productos de cuidado y limpieza de la piel.

Esta vez, no obstante, la modelo ha hecho noticia por algo distinto: ha anunciado a través de su cuenta de Instagram que se ha animado a aparecer, junto al padre de su hija Stormi, en “The Pleasure Issue”, de la legendaria revista "Playboy".

Para hacer el polémico anuncio a sus millones de seguidores, la joven empresaria ha publicado una fotografía en la que aparece únicamente usando un sombrero beige y en la que abraza a su esposo, quien sí viste un par de pantalones.

"Cuando Houston conoció LA", escribió Kylie en la publicación en la que etiquetó a la famosa revista, para así revelar que pronto los fanáticos podrán ver la totalidad de fotos de su colaboración.

La famosa pareja de Hollywood posó para el lente de la fotógrafa Sasha Samsanova, al frente de lo que parece ser una pared de arbustos. A pocas horas de la publicación, esta ha superado las 9 millones de reacciones.

Y, a pesar de que por el momento no se tienen más detalles de la próxima entrega de Playboy, se sabe que además de las fotografías de Kylie Jenner, esta edición contará con un artículo dedicado al actor Edward Norton.

KYLIE NO ES LA PRIMERA

A pesar de que la joven ha sido la primera de sus hermanas en alcanzar diferentes logros (se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo el año pasado), no es la primera del clan en aparecer en la famosa revista, puesto que su hermana, Kim Kardashian se desnudó en las páginas de la famosa publicación en el año 2007.

Esto ocurrió algunos meses después de que se filtrara el video íntimo con el que saltó a la fama. Muchos presumen que este hecho le dio el valor para posar sin ropa en la famosa revista, a pesar de que años más tarde manifestara sentirse arrepentida de haberlo hecho.

"Lamento mucho haber posado para Playboy. Estuve muy incómoda al hacerlo", aseguró en la serie que protagoniza, Keeping up with the kardashians.