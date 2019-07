Kylie Jenner revela que sufre de problemas de ansiedad. | Fuente: Instagram

Kylie Jenner suele hacer noticia por sus avances en la industria del maquillaje, su costosa colección de autos y sus alucinantes cambios de look. Sin embargo, fuera del reality “Keeping up with de Kardashians”, poco es lo que habla la menor de las hermanas Jenner sobre su vida personal.

Esta vez ha hecho una excepción, pues ha compartido una fotografía en Instagram en la que se le observa frente al mar, junto a un mensaje que ha despertado el apoyo de sus más fieles seguidores. En él, revela que ha sufrido de ansiedad durante toda su vida adulta.

“He perdido amigos en el camino y a veces también me he perdido. Mi primer tatuaje fue 'cordura', para recordarme todos los días que debo mantenerlo. He luchado contra la ansiedad durante toda mi vida adulta y, después de mi bebé, he lidiado con todos los altibajos internos”, escribió la modelo de 21 años.

Recordemos que, en el 2018, la empresaria estadounidense anunció el nacimiento de su primera hija junto al rapero Travis Scott, luego de que tuviera desconcertados a sus fans por haber desaparecido de las redes que tanto utilizaba.

“Sentí que tenía que encontrarme completamente otra vez. Me reservo mucho para mí solo, pero solo quería compartir y hacerte saber que soy humano. Mi vida no es perfecta y lo que ves aquí en las redes sociales es solo la superficie”, agregó la dueña de la firma "Kylie Cosmetics".

Cabe recordar que Jenner no solo es la joven más famosa del clan Kardashian, sino que se ha consolidado con el paso del tiempo como una de las mujeres más influyentes del mundo, de acuerdo con la revista Forbes.

Además, con solo 21 años, la hermana de Kim y Kourtney es dueña de un patrimonio que asciende a los 900 millones de dólares, hecho que la llevó a protagonizar la portada de la revista Forbes. Gran parte de su fortuna corresponde a las ganancias obtenidas por las ventas en su empresa de cosméticos, una marca que se vende principalmente desde su sitio web.